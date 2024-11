Juventus, l’ora di Koopmeiners? Motta aspetta i suoi numeri

Il gol con la Nazionale potrebbe sbloccare definitivamente l’avventura di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus? Questo è il pensiero e il desiderio, più che altro, di Thiago Motta, che conta nel centrocampista per alzare definitivamente il livello tecnico del centrocampo bianconero.

Motta si aspetta da Koopmeiners lo stesso rendimento prestato a Bergamo lo scorso anno, per far sì che ciò accada bisogna aumentare il livello tecnico ma anche quello mentale.

Koopmeiners ha già dimostrato tutte le sue qualità tecnico-tattiche, Bergamo non è Torino e un normale periodo di adattamento è più che normale. L’infortunio non ha di certo aiutato, adesso però è tornato e Motta spera davvero di rivederlo dopo la sosta in una veste diversa, perché i suoi assist, le sue reti, il suo apporto sarà fondamentale per questa squadra, vogliosa di ritornare vincente.