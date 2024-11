Liga Profesional, Velez e Boca Juniors stasera su SI

Questa sera doppio appuntamento con il calcio argentino su Sportitalia. Torna infatti la Liga Profesional. Alle 23.15 in campo Velez Sarsfield e Lanus. La gara, la potrete seguire su Solocalcio, qui sul nostro sito o sulla nostra app. In campo “El Fortin” cercherà di portare a casa 3 punti fondamentali per consolidare la vetta della classifica. Nella nottata all’1.30 in campo poi alla Bombonera Boca Juniors e Union. In campo il Matador Cavani vorrà regalare spettacolo e centrare un successo fondamentale. L’Union invece sogna ancora di rientrare nella lotta al titolo ma non può sbagliare. Il match lo potrete seguire su Sportitalia, canale 60 dtt, sul nostro sito e sulla nostra app!