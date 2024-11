Qual. Coppa d’Africa, i talenti del futuro

Le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa ci hanno lasciato in dote diversi talenti dal futuro assicurato. Tra chi già milita in un grande club come Aznou, terzino marocchino classe 2006 del Bayern Monaco. E chi invece potrebbe infiammare le prossime sessioni di calciomercato. Eliesse Ben-Seghir è nato in Francia nel 2005 ma ha scelto il Marocco con il quale sta impressionando con gol e prestazioni spettacolari come anche con il Monaco, 10 gol in 52 presenze con il club del principato. Marocchino è anche Ismael Saibari, classe 2001, centrocampista del PSV, protagonista con due reti nelle ultime due gare contro Gabon e Lesotho. In gol in nazionale nelle gare di ottobre era poi andato anche un altro classe 2001, Abde Ezzalzouli. Cresciuto calcisticamente nel Barcellona gioca ora al Betis Siviglia dove si è guadagnato la maglia dei Leoni dell’Atalante. Chi già si era fatto conoscere è poi l’ivoriano Simon Adingra. Classe 2002′ ha incantato nell’ultima Coppa d’Africa e con la maglia del Brighton, guadagnandosi la nomina tra i 5 candidati al pallone d’oro Africano. Chiudendo poi le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa con un super gol contro il Ciad. Coppa d’Africa dove ci sarà anche il Senegal del classe 2004′ Diarra. Doppietta per lui contro il Burundi. Centrocampista giovane e interessante che gioca ora allo Strasburgo e che potrebbe essere uno dei prossimi nomi caldi della prossima finestra di mercato…

Carlo Pozzoli