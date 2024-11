Serie D, incredibile a Piacenza, due esoneri in un giorno

Giornata incredibile quella di ieri a Piacenza. Il club quest’anno non sta riuscendo a rendere al meglio e la scalata verso la C è sempre più complicata. Ieri mattina era stato esonerato Carmine Parlato (e il ds Alessio Sestu), poi è stato chiamato Simone Bentivoglio (scelta contestata dal tifo organizzato: “La Curva Nord Piacenza comunica che se il sig. Bentivoglio condurrà l’allenamento odierno non seguirà la squadra né in casa né in trasferta fino ad avvenuto esonero!”), dunque il richiamo di Stefano Rossini, già sollevato dal suo incarico lo scorso 7 ottobre.

Bentivoglio, fortemente contestato, ha già lasciato il club.