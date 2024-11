Tifosi commossi per Paltrinieri: è stato emozionante

Gregorio Paltrinieri è riuscito a regalare un’altra emozione fortissima a tutti i suoi tifosi dopo le medaglie di Parigi.

Dopo un 2023 di ‘transizione’, con meno impegni rispetto alle precedenti due stagioni (ma comunque con l’oro conquistato nella staffetta 6 km ai Mondiali di Fukuoka), Paltrinieri è tornato a regalare grandi emozioni quest’anno con risultati davvero di livello. Ai Mondiali di Doha il nuotatore 30enne ha centrato l’argento nella staffetta 6 km e il bronzo negli 800 metri stile libero, mentre agli Europei di Belgrado è arrivata la medaglia d’oro nella 10 km: un trionfo, quest’ultimo, arrivato grazie a una splendida condotta di gara che ha permesso a Paltrinieri di tenere a debita distanza Olivier e Betlehem, giunti rispettivamente in seconda e terza posizione.

Poi le due medaglie alle Olimpiadi di Parigi, ovvero l’argento nei 1500 metri stile libero e il bronzo agli 800 metri stile libero: affermazioni che hanno permesso a Paltrinieri di diventare il nuotatore italiano più medagliato della storia dei Giochi Olimpici. Eppure, oltre a questi fantastici trionfi, i tanti tifosi del 30enne di Carpi si sono commossi anche per un altro suo ‘successo’.

Come riportato anche da ‘Vanity Fair’, infatti, lo scorso ottobre Paltrinieri ha preso parte a Siracusa a un’operazione di pulizia del fondale del mare assieme a Healthy Seas, un’organizzazione attiva ormai da diversi anni nel ripulire i mari dalle reti da pesca abbandonate, e Arena, un famoso brand di swimwear anch’esso in prima linea nella salvaguardia dell’ambiente.

Lacrime per Gregorio Paltrinieri: emozione fortissima

Come spiegato dallo stesso Paltrinieri la missione è stata quella di andare a recuperare diverse reti da pesca che avevano ormai ricoperto il relitto di una barca affondata nel 1979. Il gruppo di sub ha recuperato le reti dal fondale: grazie a ciò le reti da pesca verranno riciclate per produrre un eco nylon utile a realizzare altri oggetti e materiali non da plastica vergine. Queste missioni si avvalgono quasi sempre delle preziose indicazioni dei pescatori, che fanno presente al gruppo di sub il punto esatto in cui ci sono relitti e dove sono rimaste impigliate le reti.

Queste vengono poi sollevate attaccando dei palloncini rossi in diversi punti e riempiendoli d’aria. Una rimozione di importanza assoluta per proteggere i mari, dato che le reti tolgono ossigeno al fondale e impediscono la formazione di piante o di un ambiente adatto per la fauna. In più, ovviamente, le reti sono anche delle vere e proprie trappole per gli animali marini.

Gregorio Paltrinieri ha messo in piedi un progetto che prende il nome di ‘Dominate the Water’, un circuito di manifestazioni di nuoto dove l’obiettivo è promuovere la tutela dell’ambiente marino e l’attività sportiva in acque libere.