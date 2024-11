Clamoroso ritorno in Ferrari, annuncio bomba poco fa

La Ferrari si gioca il Mondiale costruttori nelle ultime quattro gare della stagione. Intanto, prima del weekend di Las Vegas, è arrivato l’annuncio su un possibile ritorno a Maranello

Un finale di stagione da protagonista per la Ferrari che, con 36 punti da recuperare sulla McLaren, può ancora ambire alla vetta del mondiale costruttori quando mancano ancora quattro gare da disputare prima della conclusione.

Si comincia nel prossimo weekend a Las Vegas poi, senza altre interruzioni, sarà la volta del Qatar dove è prevista anche l’ultima gara sprint. Gran finale, come da tradizione ormai nel calendario di Formula 1, con il Gran Premio di Abu Dhabi fissato per domenica 8 dicembre.

La gara sul circuito di Yas Marina sarà l’ultima con la Ferrari per Carlos Sainz. Un lungo addio quello del pilota spagnolo, annunciato lo scorso 1 febbraio con l’ufficializzazione dell’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello. Un trasferimento che ha precluso ogni possibilità di rinnovo per Sainz che, dopo essere stato accostato a Mercedes e Red Bull, proseguirà la propria carriera in F1 con la Williams.

Un ritorno clamoroso alla Ferrari, il pilota non esclude nulla

Nonostante la certezza dell’addio, Sainz si è comportato da grande professionista nella sua ultima annata in Ferrari. Due le vittorie conquistate, in Australia e in Messico, che hanno contribuito, insieme alle tre di Leclerc, all’inaspettata possibilità per la Ferrari di potersi giocare un Mondiale che la Scuderia del Cavallino Rampante non vince dal 2008.

Nonostante la grande professionalità dimostrata, Sainz non ha mai fatto mistero della sua delusione per l’addio alla Ferrari. Un epilogo che non si aspettava proprio quanto sembravano esserci tutte le condizioni per un altro rinnovo, possibilità invece concessa solo a Leclerc.

Carlos è consapevole che con la Williams non può ambire a grandi traguardi e lottare per il mondiale. Vedremo se in futuro avrà altre opportunità per proseguire la sua carriera in un team di vertice. E chissà che quella scuderia non possa essere nuovamente la Ferrari. È stato lo stesso Sainz a non escludere questa ipotesi in una recente intervista concessa ‘racingnews365.com’.

“Avrò la porta sempre aperta per la Ferrari in futuro – ha svelato il pilota madrileno – nel breve-medio termine non cambierà il mio impegno con la Williams. Mi concentrerò al 100% sul lavoro in arrivo ma in futuro mai dire … mai”, queste le dichiarazioni di Carlos sul suo futuro che comincerà tra tre settimane. Subito dopo il GP di Abu Dhabi, infatti, Sainz effettuerà un test con la Williams proprio sul tracciato di Yas Marina. Sarà il primo approccio con la nuova monoposto che condividerà con Alexander Albon nelle prossime edizioni del Mondiale.