Coppa Davis, Italia-Argentina 2-1: azzurri in Semifinale

Si è deciso al doppio il quarto di finale di Coppa Davis tra Italia e Argentina. Azzurri che hanno perso il primo match con Musetti che è andato ko contro Cerundolo in due set 6-4 6-1. Nel secondo incontro è stato poi Sinner a portare il punto a casa. L’altoatesino ha battuto agevolmente 6-2 6-1 Sebastian Baez. Decisiva è stata poi la scelta del capitano Volandri che al doppio ha deciso di schierare la coppia Sinner-Berrettini brava a battere in due set 6-4 7-5 gli argentini Gonzalez e Molteni. Per gli azzurri, campioni in carica, ci sarà ora sabato la sfida all’Australia in Semifinale.