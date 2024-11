Formula 1, Gran Premio Las Vegas: Ferrari ancora in corsa per il titolo costruttori

Tutto pronto per il terzultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Questo fine settimana si correrà sul circuito Las Vegas Strip, nel Nevada. La tappa statunitense potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo piloti e per assegnare dei punti essenziali per la lotta al titolo costruttori. Ma vediamo nel dettaglio.

In primo luogo c’è da dire che si parla di un tracciato che presenta dei lunghi rettilinei, i quali valorizzano sicuramente la velocità e l’aerodinamica. Caratteristiche che potrebbero vedere la Ferrari protagonista, come successo lo scorso anno. La Scuderia di Maranello è in piena lotta per il titolo costruttori: attualmente, si conta un secondo posto e 36 punti di ritardo rispetto alla McLaren capolista. Sono ben 16 anni che la Ferrari non riesce ad ottenere questo prestigioso traguardo e verosimilmente Sainz e Leclerc faranno di tutto per ripetere le imprese di Austin e Città del Messico.

La possibilità che Charles Leclerc chiuda in testa la prossima gara vale 3,50 volte la posta secondo Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic parliamo di 2,75 volte la posta. Da segnalare anche la quota relativa alla possibilità che Leclerc possa ottenere la Pole Position: parliamo di 3 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,75 e su WilliamHill 3,25.

La possibilità che Carlos Sainz finisca la gara sul gradino più alto del podio è data, invece, a quota 5,00 su Planetwin365 e Betclic, mentre su WilliamHill 6,50. Sempre quota 5,00 per Planetwin365 e Betclic sul possibile successo nelle prove libere del ferrarista iberico, mentre su Unibet si parla di 4,50 volte la posta.

Appare molto difficile, almeno secondo i bookmakers, che la Alpine possa migliorare i due podi ottenuti in Brasile, ma l’ipotesi di un Ocon vincitore a Las Vegas sarebbe davvero affascinante: si parla di 501 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, con Betclic che propone la quota a 500.

La possibilità che Oscar Piastri si imponga davanti a tutti questo weekend è quotata a 14 su Planetwin365; con Unibet e WilliamHill che la danno a 11. Su Planetwin365, infine bancata a 23 la possibile affermazione di George Russell, su Unibet e WilliamHill si parla di 21 volte la posta.