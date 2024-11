Gelo totale per Sinner: il verdetto è devastante

Gelo totale per Jannik Sinner e non c’entrano le temperature che ci sono in questi giorni: il verdetto è devastante, è tutto finito!

In poche ore su Jannik Sinner è calato il gelo. Non c’entrano i risultati sportivi, e ci mancherebbe dopo il grande trionfo (l’ennesimo stagionale, primo italiano di sempre) all’ATP Finals di Torino e nemmeno le temperature sempre più rigide che imperversano in Italia. L’altoatesino è carico per Malaga per l’ultimo grande appuntamento stagionale, la Coppa Davis. Intanto però come detto per alcune vicende, una in particolare, non legata alla competizione, è calato il gelo.

Si avevano avute già le prime avvisaglie nelle ultime settimane, adesso il mistero si infittisce ancor di più fino ad arrivare alla conclusione che le cose potrebbero non stare per il meglio. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati i fan sperano di avere notizie sulla coppia composta da Jannik Sinner e Anna Kalinskaya.

Clamoroso Sinner, cala il gelo! Tutto finito? La situazione

In altre parole sembra essere conclusa (o quanto almeno pare ci sia una frenata) la love story tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya! I rumors e gli indizi recenti stanno trovando sempre più conferma giorno dopo giorno. Il verdetto sembra essere impietoso. Ma cosa è successo?

Mancando una dichiarazione da parte di entrambi si può andare per ipotesi e far parlare i fatti, quelli certi e indissolubili. E allora partiamo dal fatto più eclatante: la russa non si è vista in nessuna gara di Sinner alle ATP Finals. In passato, invece, era stata quasi sempre presente (iconico il bacio in diretta tv al termine degli US Open). Come si è potuto vedere lei in questi giorni era a Miami, negli USA, a godersi dei momenti di relax. La tennista infatti ha già concluso la sua stagione. Un Oceano adesso sembra dividere i due e non solo geograficamente parlando.

Perché poi è successo che nei ringraziamenti post vittoria di Torino, Sinner ha ringraziato tutti ma proprio tutti (persino l’arbitro!) ma nessuna traccia della sua Anna. Inoltre su Instagram lei ha smesso di seguire lui già da qualche settimana. Sinner, invece, compare ancora tra i followers della ragazza ma sono spariti alcuni like alle foto di lei messi in precedenza.

C’è da dire, però, che da qualche tempo Jannik si è affidato ad un social media manager che gli cura i propri account. Ogni scelta, dunque, passa anche da questa nuova figura. Chissà se arriverà una spiegazione a breve, in bene o in male. Magari già in vista della Coppa Davis per chiarire una volta per tutte la situazione.