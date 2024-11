Milan, con la Juventus Fonseca ha la rosa al completo

Se in casa Juventus la situazione è complicata per via dei tanti infortuni, in casa Milan la situazione è completamente diversa. Paulo Fonseca, in vista dell’incontro al vertice con la formazione di bianconera, gode di una grande ed ampia scelta. I rossoneri infatti hanno tutta la rosa a disposizione dopo i recuperi di Morata, Abraham ed anche Matteo Gabbia.

L’abbondanza aiuta

Inoltre, in Nazionale, Rafael Leão ha mostrato ulteriori segni di ripresa oltre quelli già visti contro Real Madrid e Cagliari. Motivo per cui la formazione rossonera può guardare più serenamente alla sfida con la Juventus. Davanti oltre a Leao, Pulisic ha mostrato di essere ancora in ottima forma anche con gli Stati Uniti e Chukwueze è sempre più inserito nell’impianto di gioco. Restano da recuperare i gol di Morata. Lo spagnolo ha bisogno di trovare continuità nell’andare in gol, ma finora ne ha avuto poca anche per problemi fisici, l’ultimo sfortunato in allenamento per un colpo alla testa. Ora all’orizzonte di Alvaro c’è la Juventus, sua grande ex, e come noto Morata contro le sue ex ha un grande feeling col gol. Quindi attenzione alla sua rinascita.

Milan, con Gabbia più solidità

Se Pavlovic continua ad attraversare un periodo complicato, anche in Nazionale dove finora aveva brillato, il Milan può comunque contare su altre tre interpreti. Uno in particolare, Matteo Gabbia, è l’elemento cardine della retroguardia rossonera in questa stagione. Con lui, il Milan è più solido. Nell’ultimo mese è mancato e si è notata la differenza. Ora con la Juventus torna a disposizione e un posto molto probabilmente sarà suo. Resta da capire chi lo affiancherà…