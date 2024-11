Milan, Fonseca verso la Juve: Musah fattore ‘trequarti’ come al Bernabeu?

Maledetta continuità. Questo Milan non riesce a trovarla e già contro la Juventus occorre ripristinare il filo con il successo per ritrovare i 3 punti. In ottica formazione Fonseca riproporrà il 4-2-3-1 con Emerson Royal e Theo Hernandez esterni bassi, al centro della difesa rientrano Thiaw e Tomori. In cabina di regia pronti ad agire Reijnders e Fofana; sulla trequarti ci sono Musah, Pulisic e Leao alle spalle di Morata.

La probabile formazione del MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leão; Morata.