Primavera, il Consiglio Federale dà il via libera a una nuova sperimentazione: i dettagli

Dopo la richiesta inviata dalla FIGC all’IFAB, quest’oggi è arrivato, come evidenzia Calcio e Finanza, il via libera dal Consiglio federale per la sperimentazione nel campionato Primavera della nuova regola che riguarda il tempo nel quale il portiere può tenere in mano il pallone prima di doverlo rinviare.

Secondo la sperimentazione in Primavera maschile, a partire dal girone di ritorno 2024/25, una volta trascorsi gli otto secondi in cui il portiere ha la palla, verrà concessa una rimessa laterale per la squadra avversaria all’altezza del limite dell’area. Lo riferisce Calcio e Finanza