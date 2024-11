Totti-Blasi, rivelazione agghiacciante in queste ore: restano tutti impietriti

Francesco Totti ed Ilary Blasi, nuova rivelazione che lascia a bocca aperta: nessuno se l’aspettava

C’eravamo tanto amati ma ora è guerra aperta. Francesco Totti ed Ilary Blasi si punzecchiano a vicenda, mostrano i rispettivi partner, esibiscono la loro felicità. E soprattutto non perdono occasione per accusarsi a vicenda. D’altronde, pur se protagonisti del mondo dello spettacolo e pur essendo stati una delle coppie più iconiche nel più classico stereotipo letterina-calciatore, i due si stanno comportando come una coppia che ha divorziato perché semplicemente non andava più d’accordo (al netto dei tradimenti).

E così non mancano colpi di scena, anche attraverso mezzo stampa o televisivo. D’altronde i due sono arrivati ad una rottura giudiziaria e dolorosa, con tutto quello che ne concerne ovviamente. E così, dal matrimonio alle dediche in campo fino alla nascita dei tre figli, si è passati in un amen ad accuse di tradimento, sottrazioni di Rolex e borsette e chi èiù ne ha, più ne metta con tanto di una serie tv su Netflix a raccontare la versione dei fatti della Blasi.

Francesco Totti ed Ilary Blasi, intervengono polizia e Procura

Un nuovo colpo di scena in questa lunga querelle, è stato portato alla luce dalla conduttrice Mediaset. La donna ha infatti accusato Totti addirittura di abbandono di minore. Un’accusa gravissima che ha spinto la Procura di Roma ad aprire un’indagine con ipotesi di reato che, per la legge italiana, è punibile con la reclusione da sei mesi fino ad un massimo di cinque anni.

La denuncia della conduttrice ha aperto ad un’inchiesta penale, con la Blasi che accusa l’ex consorte di aver lasciato da sola a casa oppure in hotel Isabel, la figlia di appena otto anni, senza supervisione di un adulto mentre l’ex attaccante insieme alla compagna Noemi Bocchi presenziava ad eventi mondani. La Blasi se ne sarebbe accorta attraverso una videochiamata.

L’ex di Totti, dopo la videochiamata con la figlia, avrebbe chiamato la polizia. Ed accorsi sul posto gli agenti del commissariato Ponte Milvio, come spiegano i legali dell’ex numero 10, sarebbero stati “accolti” da una babysitter che aveva proprio il compito di badare alla bambina.

La conduttrice ha anche spiegato di non essere stata avvisata dei viaggi all’estero della figlia, come accaduto nel dicembre del 2023 a New York. Un reato, questo, che è procedibile d’ufficio: di fatto l’inchiesta proseguirà anche se la Blasi dovesse ritirare la denuncia.