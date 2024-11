Wolff è una furia: è esplosa la bomba

Clamoroso in Formula 1, l’episodio fa davvero discutere: Toto Wolff va su tutte le furie, cosa è successo

Un altro episodio discusso ha travolto il mondo della Formula 1 e in particolar modo Toto Wolff. Il numero uno della Mercedes è andato su tutte le furie, puntando il dito in maniera netta e decisa contro un suo collega. Una vicenda grave, venuta a galla negli ultimi mesi, è tornata al centro della discussione e le parole del team principal della Freccia d’Argento dimostrano che la ferita è ancora aperta.

A scatenare l’ira non ancora placata di Wolff non è stato certo l’addio di Hamilton, di cui si è ampiamente fatto una ragione in questi mesi, quanto invece il presunto conflitto d’interessi di cui lo stesso Toto è stato accusato insieme alla moglie Susie, managing director della F1 Academy. Un’accusa che ha portato un anno fa la FIA ad aprire un’indagine, salvo poi fare in poche ore marcia indietro.

Quella vicenda, pur risolta nel giro di poco tempo, aprì grandi discussioni nel mondo della Formula 1, e per una volta i team dimostrarono di essere compatti. Tutti sostennero Wolff, e lo fecero in maniera pubblica, rilasciando un comunicato per difendere la famiglia del team principal austriaco. Tutti meno un suo collega, a quanto pare restio a prendere le sue difese.

Furia Wolff, accuse gravissime contro un collega: cosa è successo

A rivelare questo retroscena clamoroso è stato lo stesso Toto Wolff. Intervistato dal The Guardian, per la prima volta il numero uno della Mercedes si è sfogato e ha parlato apertamente di quel che è successo un anno fa: “Posso sopportare che mi caschi un sacco di m***a addosso, ci ho fatto l’abitudine. Ma in questa storia hanno coinvolto mia moglie e non è stato divertente“.

La questione del conflitto d’interessi, o presunto tale, all’interno della famiglia Wolff, pur non portando alcun tipo di conseguenze, ha esacerbato gli animi e soprattutto ha creato un profondo disagio ai diretti interessati. Ed è anche per questo che Toto si sarebbe aspettato maggior solidarietà anche dal suo più acerrimo rivale.

Il riferimento è a Christian Horner. Secondo Wolff, fu lui infatti l’unico a dimostrare di non voler sostenere apertamente il collega: “Io non ho chiesto nulla, a prendere in mano la situazione è stato Vasseur. Lui ha coinvolto tutti, e tutti sono intervenuti. Tranne Christian. Per quanto ne so, prima di firmare il documento di sostegno avrebbe detto: ‘Farò un’intervista in cui dirò che non c’entro nulla‘“.

Successivamente Horner ha comunque firmato il documento, come tutti gli altri vertici delle scuderie rivali, anche se ha effettivamente dichiarato di non aver mai preso ‘ufficialmente’ posizione contro la FIA. Un doppio gioco che non è andato giù a Wolff, ancora infuriato per quanto accaduto.

“Io con lui non parlo più“, ha spiegato Toto che poi ha aggiunto: “Non credo ci si possa fidare di quello che dice. Ha fatto di tutto per provocarmi un danno, ha mancato anche di rispetto a mia moglie, sminuendo il percorso doloroso che ha dovuto affrontare per ottenere ciò che ha fatto nella sua carriera“. Parole cariche di rabbia quelle di Wolff. Vedremo se Horner gli risponderà nel weekend di Las Vegas.