Alex Zanardi indimenticabile: l’annuncio è da brividi

Alex Zanardi ha lasciato nel cuore degli appassionati una serie di ricordi indelebili: l’ultimo annuncio lo ricorda nel modo migliore

Il campione di handbike ed ex pilota di Formula 1 è diventato una fonte di ispirazione per milioni di persone in giro per il mondo. La sua abnegazione e attaccamento alla vita hanno avuto un’ottima presa sugli sportivi in genere.

Abbiamo imparato ad apprezzarlo come uno dei campioni più vincenti degli sport paralimpici. Alex Zanardi è diventato una star dell’handbike, andando a prendersi una doppia medaglia d’oro a Londra 2012 e a Rio de Janeiro 2016. La sua passione per questo sporto lo ha portato anche a fondare Obiettivo3, un modo per sensibilizzare tutti verso l’attività fisica delle persone diversamente abili e per invogliarli ad eccellere nel mondo dello sport.

Zanardi, prima di tutto questo, è stato anche tanto altro. Un vero campione delle quattro ruote, uno in grado di conquistare due titoli mondiali nella Formula CART (ex formula Indy), tra il 1997 e il 1998. In Formula 1 non aveva trovato molta fortuna all’inizio degli anni ’90 e per questo decise di emigrare negli Stati Uniti, quando ancora in pochi sposavano quel tipo di Motorsport. La scelta si rivelò ben presto azzeccata e Zanardi divenne un autentico idolo oltre oceano.

Il mitico sorpasso di Zanardi al “Cavatappi”: un ricordo indelebile per tutti gli appassionati

Su X/Twitter, c’è chi ha voluto ricordare con foto e annuncio un momento epico dell’esperienza di Zanardi in America, uno di quegli scatti che sono rimasti impressi nella mente di tutti gli appassionati. Correva l’anno 1996 e Alex era appena arrivato nella Formula CART. Ci mise ben poco ad ambientarsi e regalò a tutti una gara spettacolare in quel di Laguna Seca, un circuito storico in mezzo al deserto californiano.

Il Corkscrewer (il Cavatappi) è una chicane cieca con un violento sinistra-destra in discesa. Alex attacca all’interno Bryan Herta, che in quel momento si trovava in testa. Era l’ultimo giro. Una staccata a vita persa e dentro senza paura, andandosi a prendere una vittoria leggendaria.

The 1996 last lap at Laguna Seca IndyCar CART race. Alex Zanardi’s famous pass on Bryan Herta in the Corkscrew. pic.twitter.com/zRpfYbmJyC — IMDSTIG (@IMDSTIG) November 20, 2024

Coraggio, tecnica e follia tutte unite insieme da un grandissimo talento, lo stesso che portò Valentino Rossi a compiere un’impresa simile con Casey Stoner nel 2008, stesso punto stesso circuito. Imprese che restano nel cuore di tutti gli appassionati. Zanardi, anche per questo, è diventato leggenda nel Motorsport e non potrà mai essere dimenticato.