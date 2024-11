Inter, a Verona per dimenticare il rigore di Calhanoglu

Domani la Serie A ripartirà dopo l’ultima pausa Nazionali del 2024. A dare il via alle danze per questo ultimo mese e mezzo di anno solare sarà l’Inter Campione d’Italia carica. A Verona contro l’Hellas, i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono e possono ritornare alla vittoria. Dopo lo stop del pareggio contro il Napoli, la squadra nerazzurra punta fortemente a vincere la nona gara delle ultime undici. Una accelerazione che, se sostenuta sul lungo periodo, potrebbe essere difficile da seguire per tutti gli avversari.

Vincere per la testa della classifica

Giocare per primi, giocare in trasferta sul campo dell’Hellas, avversario comunque da non sottovalutare, è un vantaggio per Inzaghi e i suoi. L’Inter ha l’occasione di vincere, ottenere i tre punti, e portarsi temporaneamente in testa alla graduatoria. L’opportunità è ghiotta perché potrebbe mettere pressione alle inseguitrici. In particolare, Juventus e Napoli, impegnate in sfide complicate: rispettivamente contro Milan e Roma.

I bianconeri, decimati dai problemi fisici, sfiderà il Milan alle 18. Mentre, il Napoli, domenica, se la vedrà contro la Roma, fresca di ritorno di Claudio Ranieri in panchina.

Inter, dimenticare il rigore sbagliato da Calhanoglu

I nerazzurri hanno avuto una grande occasione per il sorpasso al Napoli solamente due settimane fa prima della sosta. Il rigore sbagliato da Hakan Calhanoglu, il primo in Italia, il primo con la maglia dell’Inter, è costato il sorpasso al Napoli. Un sorpasso che sarebbe stato effettivo, nonché molto importante vista la difficoltà delle sfide che, al rientro dalla pausa, attendevano nerazzurri e azzurri. Non c’è occasione migliore per l’Inter che vincere a Verona, proprio in assenza del suo regista. Un potenziale punto di svolta della stagione, visto il calendario del campionato.