Inter, due impegni rilevanti nel giro di tre giorni

Nonostante siano stati scongiurati infortuni più gravi per Hakan Calhanoglu, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi non vuole correre rischi in vista della di Champions di martedì prossimo. Dunque a Verona, dopodomani, dovrebbe giocare Asllani in cabina di regia. L’appuntamento in campionato è davvero importante per restare in scia del Napoli, ma anche in Champions League c’è una gara, quella contro il Lipsia, da non fallire.

Un successo martedì ipotecherebbe, guardando anche i prossimi impegni, la qualificazione tra le prime 8 della formazione nerazzurra.