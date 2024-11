Milan, la Curva Sud: “Sospesa l’esposizione di bandiere e striscioni”

Comunicato della Curva Sud del Milan: “Oltre alla sospensione temporanea per gli striscioni CURVA SUD, VECCHIA MANIERA, ESTREMI RIMEDI e dei relativi simboli, da domani verrà vietato anche la distribuzione delle Fanzine all’interno dello stadio (la troverete fuori agli ingressi). Come se non bastasse è stata revocata la concessione del magazzino per bandiere, striscioni, stendardi ecc. Motivo per cui è stato deciso in accordo con tutti gli altri gruppi della Curva Sud, di sospendere l’esposizione di qualsiasi striscione, bandiera, stendardo a tempo indeterminato, nell’attesa che venga presa una decisione chiara in merito a questi assurdi divieti temporanei. Anche la coreografia prevista per domani è stata rimandata a data da destinarsi, non mancherà invece il sostegno alla squadra in vista di una partita molto importante!”