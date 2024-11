Paradossi della sosta: il record di Fonseca, il “caso” Lautaro e la follia del Genoa

Chi non ha sostanziali problemi dal punto di vista degli infortuni è Simone Inzaghi con la sua Inter. A onor del vero la preparazione del tecnico dei nerazzurri anche in passato non aveva registrato bilanci di infortuni muscolari particolarmente preoccupanti, e questa stagione si sta mantenendo su quegli stessi standard al di là di quanto accaduto a Calhanoglu ed al recupero a singhiozzo del suo sostituto Asllani.

Il vero paradosso nerazzurro è quello di chi, tra i sostenitori dei Campioni d’Italia, riesce a mettere in discussione Lautaro Martinez. Se il campionato italiano può annoverare una ristretta cerchia di fuoriclasse di livello assoluto, uno è certamente il capitano dell’Inter. Graduatorie del Pallone d’Oro a parte, l’argentino è stato in grado di dimostrare con i fatti la sua capacità di avere unito la crescita dal punto di vista del rendimento sul campo, a quella mentale propria di un leader “vecchio stampo” all’interno dello spogliatoio. Punto di riferimento per il gruppo, e con il medesimo atteggiamento di sacrificio e di valorizzazione del “bene comune” sia che stia attraversando un momento prolifico a livello personale, sia che stia percorrendo un periodo di polveri bagnate come all’inizio della stagione. Chi parla di scarso attaccamento, o di discorsi assimilabili a questo, semplicemente si esprime come se l’unità di misura attraverso cui snocciolare valutazioni sia semplicemente quello statistico. Nulla di più lontano dalla realtà: Lautaro Martinez è un fuoriclasse, e non ci sono dubbi che tornerà a dimostrarlo con continuità anche sul campo oltre che fuori.

L’ultimo vero paradosso, la sosta l’ha espresso grazie al Genoa ed all’inopinata scelta di esonerare Alberto Gilardino. Un tecnico in grado di riportare i rossoblù nella massima serie dopo averli presi a metà stagione, e di salvarli con disinvoltura alla prima esperienza nella massima serie. Ai chiari di luna di quest’estate, quando la squadra gli fu smontata pezzo dopo pezzo nonostante le promesse in sede di rinnovo, aveva risposto dando fiducia ai propri interlocutori in nome della passione per il popolo genoano e della riconoscenza nei confronti di chi gli aveva concesso quell’opportunità. Tutto il resto di quanto accaduto nell’ultima settimana, esula dalla sfera del razionale per quanto riguarda la gestione di un club di calcio. Senza nulla togliere a Vieira, per il quale il giudizio insindacabile sarà quello del campo, l’impressione concreta è che si stia letteralmente navigando a vista.