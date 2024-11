Pogacar, retroscena surreale: arriva la ‘denuncia’ di un collega

Un retroscena davvero surreale quello che ha per protagonista l’asso del ciclismo Tadej Pogacar: arriva la “denuncia” da parte di un collega

Quando parliamo di ciclismo il nome di Tadej Pogacar è quello che per primo viene in mente considerato che parliamo del dominatore dell’ultima stagione sportiva.

Il suo già ricco palmares continua ad essere sempre più pieno e le sue vittorie oltre a scatenare tanto entusiasmo tra i suoi tifosi, hanno fatto scattare anche il chiacchiericcio di addetti ai lavori e suoi colleghi. Spesso, infatti, alcuni lo hanno addirittura accusato di ricorrere a sostanze proibite, ma Pogacar non si è mai fatto distrarre tutto ciò, rispondendo poi sulla sua bici, e dimostrando di essere il migliore grazie alle sue naturali abilità.

In ogni sport quando si vince tanto si finisce nel mirino dell’invidia dei rivali e Pogacar è stato addirittura accusato di guadagnare troppo per essere un ciclista. Tuttavia, c’è anche chi non la pensa così. Lo sloveno infatti è divenuto protagonista di un retroscena surreale dove un suo collega, vale a dire Tejay Van Garderen che ha fatto un’insolita denuncia, dichiarando invece come Pogacar guadagni troppo poco, lasciando i suoi haters di stucco.

Pogacar, la ‘denuncia’ è singolare: Van Garderen spiazza tutti

Da pochi giorni è stato annunciato il rinnovo fino al 2030 tra Tadej Pogacar e l’UAE Team Emirates che non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via. Un rinnovo che consentirà al pilota sloveno di percepire un ricchissimo ingaggio da 8 milioni di euro, facendo storcere il naso a molti che già lo avevano criticato in passato per guadagnare troppo. Anche Tejay Van Garderen ha storto il naso riguardo il suo ingaggio ma per il motivo contrario visto che secondo lui il collega dovrebbe guadagnare di più.

Intervenuto nel podcast ‘Beyond the podium’ l’ex corridore ha dato un colpo agli haters e a chi prova invidia verso Pogacar, ritenendo come lo sloveno dovrebbe percepire un ingaggio più elevato: “E’ l’ora che i ciclisti ricevano il rispetto che meritano. Per questo motivo, continuo a dire chePogacar, per quello che dà a questo sport, è chiaramente sottopagato. Se si confronta lo stipendio dello sloveno con quello dei giocatori di Nba, al massimo si arriva a un panchinaro. Basti pensare che il migliore al mondo, Steph Curry, guadagna 45 milioni di dollari all’anno. Capisco che sia difficile fare paragoni, ma la verità è questa” ha denunciato.

Una denuncia abbastanza singolare quella di Van Garderen considerato che, in generale si sente spesso dire che gli sportivi guadagnano troppi soldi. L’ex corridore, però, è convinto delle sue idee ed ha addirittura suggerito a Pogacar di chiedere dei bonus economici per la sua partecipazione alle gare, tra cui una percentuale del 5% degli introiti televisivi.

Le parole del classe ’88 hanno spiazzato tutti e hanno ancor diviso l’opinione su Pogacar che nel frattempo ha definito il suo futuro per poter correre in strada con maggior tranquillità e puntare ad altri successi per lui ed il suo team.