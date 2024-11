Tifosi Ferrari increduli: per Hamilton è finita

La rivelazione su Lewis Hamilton sconcerta i tifosi: per il campione inglese forse è troppo tardi

È passato talmente tanto tempo dall’annuncio che ha inebriato l’anima e il cuore dei tifosi Ferrari, che quasi ci si aspetterebbe di vederlo salire a bordo della Rossa già ora, battagliando con l’agguerrita concorrenza. I sogni dei tifosi del Cavallino, che aspettano di festeggiare un titolo mondiale piloti dall’ormai lontano 2007, sono riposti nella classe e nella rinnovata voglia di vincere del fuoriclasse di Stevenage, che prenderà il posto di Carlos Sainz sulla vettura di Maranello.

In un Mondiale, quello ancora in corso, che ha visto il dominio incontrastato della Red Bull messo in discussione dalla crescita impetuosa della McLaren e dai buoni progressi della stessa Ferrari, lo spazio per immaginare un duello per il titolo che coinvolga anche Lewis Hamilton, c’è. O per lo meno questa è la speranza dei tifosi in rosso, impazienti di vedere all’opera un campione che ha segnato un’epoca. E che forse, con un colpo di coda, può ancora dire la sua in ottica Mondiale.

Del resto 7 titoli iridati sono un biglietto da visita che non può essere cancellato. Che ha e avrà il suo peso quando si tratterà di fare a sportellate coi rivali. Sempre che la Ferrari fornisca una vettura competitiva. E sempre che lo stesso Hamilton dimostri che non sia troppo tardi per essere competitivo ad altissimi livelli.

Su quest’ultimo punto, non a caso, qualche addetto ai lavori inizia ad esprimere qualche dubbio. Il confronto, sebbene indiretto, con Max Verstappen, che nelle difficoltà ha alzato il livello delle sue prestazioni come dimostrato nell’ultima corsa in Brasile, inizia a farsi impietoso secondo l’opinione di Jeremy Clarkson, storico conduttore del celebre programma televisivo ‘Top Gear’.

“Troppo vecchio”: la sentenza su Hamilton è una mazzata per i tifosi

“Abbiamo imparato due cose importanti in questo Gran Premio del Brasile. Primo: Max Verstappen è uno dei più grandi di questo sport. Probabilmente è il più grande che vedremo guidare nella nostra vita”, ha esordito il giornalista.

“Secondo: Lewis Hamilton ha superato il suo apice. Ha detto che la sua macchina non era buona in qualifica, ma il suo compagno di squadra George Russell ha messo la stessa vettura in prima fila. Con il passaggio di Lewis in Ferrari nel 2025, è ovviamente ipotizzabile che il suo team riempia il serbatoio della sua auto con acqua d’orzo e limone invece che con benzina. Ma credo che sia improbabile. No, è molto più probabile che sia semplicemente troppo vecchio”, ha sentenziato Clarkson gelando in un colpo solo sia i fan del campione britannico che i tifosi della Ferrari, che non vedono l’ora di vedere vestito di rosso Lewis Hamilton.