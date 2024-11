UFFICIALE, ha lasciato la Ferrari: tifosi gelati, è tutto finito

Addio alla Ferrari, non ci sono più dubbi, è arrivata l’ufficializzazione: ha lasciato la Rossa di Maranello

Il Gran Premio di Las Vegas, in calendario domenica 24 novembre, potrebbe ulteriormente avvicinare Max Verstappen al suo quarto titolo iridato di fila. Sono 62 i punti di vantaggio del campione del mondo in carica su Lando Norris, un margine che gli consente di guardare agli ultimi tre appuntamenti del Mondiale di Formula 1 senza eccessive ansie.

Ma proprio nella tappa a ‘Sin City’, la capitale mondiale del peccato e del gioco d’azzardo, anche la Ferrari si gioca molte delle sue fiche sul tavolo della lotta per il titolo costruttori che manca a Maranello dal lontano 2008. Il ‘Cavallino Rampante’ insegue la McLaren che lo precede di appena 36 punti, con la scuderia di Woking che nelle ultime esibizioni non è stata quella monoposto che ha messo in seria difficoltà la Red Bull.

Dunque, la lotta per il titolo costruttori è apertissima e si deciderà, pertanto, solo all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio. Invece, un protagonista della Rossa di Maranello ha già deciso: è ufficiale, infatti, il suo addio alla Ferrari, un colpo di scena per i tifosi del ‘Cavallino Rampante’.

Shwartzman, addio alla Ferrari per iniziare una nuova avventura in PREMA

Il Circus è in continua evoluzione tanto che si susseguono importanti annunci su quello che sarà il ‘volto’ della Formula 1 nei prossimi anni sebbene la stagione 2024 non sia ancora terminata. Robert Shwartzman, terzo pilota della Ferrari, lascerà Maranello per iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti unendosi al team PREMA che partecipa al campionato IndyCar.

Shwartzman, nato in Israele e cresciuto in Russia, ha ottenuto risultati di rilievo nelle categorie minori che gli hanno spalancato le porte della Ferrari Driver Academy e, come detto, di ricoprire il ruolo di terzo pilota per il team di Maranello. Non per nulla, il PREMA Team, fondato nel 1983, con sede in Italia e che vanta una lunga tradizione di successi nelle categorie propedeutiche alla Formula 1, tra cui FIA F2, FIA F3, FRECA, Italian F4 e Euro 4, punta sul prossimo ex ferrarista per continuare a crescere e affermarsi a livello internazionale.

Con un post sui suoi canali social la Ferrari ha ringraziato Shwartzman per il contributo dato alla squadra augurandogli il meglio per questa nuova avventura che rappresenta una tappa fondamentale nella sua carriera visto che si cimenterà in uno dei più importanti campionati del motorsport a stelle e strisce: “Nuova avventura per Robert Shwartzman che lascia la Ferrari per iniziare un nuovo percorso in IndyCar con il PREMA Team. Vorremmo ringraziare Robert per il suo contributo e la sua dedizione alla squadra”.