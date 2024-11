Ultim’ora Bagnaia-Martin, epilogo assurdo: annuncio inaspettato

Annuncio inaspettato riguardante Pecco Bagnaia e Jorge Martin dopo la conclusione del Mondiale di MotoGP

La stagione di MotoGP è giunta al termine e dopo una lotta davvero appassionante, a trionfare è stato Jorge Martin che, pur conquistando meno Gran Premi del rivale, è riuscito comunque a laurearsi campione del mondo.

A fare la differenza sono state soprattutto le Sprint Race dove il pilota spagnolo si è comportato meglio, conquistando un numero maggiore di punti che gli hanno permesso di mantenere la vetta della classifica. Al di là della grande delusione per non essere riuscito a vincere il campionato mondiale, Pecco Bagnaia non può non essere soddisfatto di quanto fatto quest’anno e partirà sicuramente più carico in vista della prossima stagione.

Il pilota della Ducati ha conquistato ben 11 GP nel corso del 2024, lo stesso numero di quelli vinti in passato da Rossi ed Agostini e, seppur non sia bastato, può essere di sicuro fiero della sua impresa. Pecco ha dato grandissimo filo da torcere a Jorge Martin dando vita ad una battaglia per il titolo davvero avvincente che ha appassionato gli appassionati di MotoGP, ormai abituati ai finali thrilling.

MotoGP, Rivola elogia Martin e Bagnaia: l’annuncio sorprende

Una lotta che ha appassionato anche Massimo Rivola, AD del team Aprilia Racing, che a Barcellona ha voluto pubblicamente fare i complimenti ad entrambi i piloti per questa lotta senza esclusione di colpi che ha mostrato a tutti come si corre.

L’AD dell’Aprilia è stato pizzicato dalle telecamere mentre si avvicinava a Pecco per elogiarlo dopo l’epilogo del mondiale: “Voglio farti i complimenti perchè tu e Jorge avete fatto una stagione impressionante. La più corretta che io abbia mai visto, ma dopo ogni gara siete stati veramente dei gentiluomini, davvero. Molti avrebbero da imparare da voi due” ha dichiarato con il sorriso cingendo le spalle del pilota della Ducati.

Parole tanto sorprendenti quanto belle quelle dell’AD dell’Aprilia che, alla fine, ha dichiarato quello che qualsiasi appassionato di MotoGP ha pensato al termine di questa stagione tiratissima. Rivola che il prossimo anno avrà proprio il campione del mondo Martin nel suo box. Quest’ultimo deve ancora decidere se mettere sul cupolino dell’Aprilia il numero 1 oppure lasciare l’89. Nei Test di Barcellona, il pilota madrileno ha utilizzato il numero che aveva sulla Pramac ma per il 2025 la sua scelta dovrebbe essere diversa.