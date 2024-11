Hellas Verona, Zanetti: “Oggi dobbiamo solo chiedere scusa”

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato così ai microfoni di DAZN, dopo il ko 5-0 contro l’Inter: “Partita incommentabile, mi scuso con chi è venuto a vedere il nostro spettacolo indecoroso, abbiamo deciso di andare in ritiro per cercare di ritrovarci. L’Inter è una grande squadra, ma al di là di questo in settimana si provano e si dicono tante cose e poi subiamo una grandinata inammissibile. Il modulo era stato provato per cercare di contenere la profondità di Thuram ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Mi prende tutte le responsabilità“.

Hellas Verona, Zanetti sulla sconfitta

Il tecnico del Verona ha poi parlato così del ko interno.

Sconfitta preoccupante: “Sicuramente questo è fuori discussione, un’altra bastonata pesante dopo quella di Bergamo, mi dispiace per i miei giocatori ma penso che noi abbiamo una responsabilità ad indossare questa maglia, quella di un club che merita altro, un’aggressività diversa, al di là dei difensori se non si aggredisce alto poi è normale che vadano in difficoltà. Quello che non accetto è questo tipo di atteggiamenti e per questo motivo abbiamo deciso di toglierci la libertà con un ritiro che è punitivo e che ci auto-attribuiamo“.