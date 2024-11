Juventus, Thiago Motta: “Orgoglioso della prestazione: non abbiamo concesso nulla al Milan”

Dopo il pareggio 0-0 a San Siro col Milan, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha risposto ai microfoni di DAZN.

Grande prestazione, soprattutto in fase difensiva: forse potevate fare di più in avanti?

“Sono soddisfatto del lavoro fatto, difensivamente soprattutto. Abbiamo concesso poco, per non dire nulla. In fase offensiva abbiamo creato poco, ma siamo arrivati in zona e potevamo finire meglio. Tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione, questo punto dà continuità al lavoro. Sono soddisfatto di vedere una squadra si sa comportare da grande e orgoglioso dei giocatori per quanto fatto vista la situazione“.

Il bilancio finora della stagione?

“Oggi stiamo bene, fare paragoni è impossibile anche se inevitabile. Soddisfatto per stasera e di tante cose fatte bene. Dobbiamo essere contenti, ma siamo quasi a metà e adesso dobbiamo continuare e migliorare tante cose che possiamo migliorare come squadra. La strada è quella giusta“.

Vi servono ulteriori soluzioni in attacco o va bene così?

“Stasera mi soddisfa quello che ho visto, abbiamo affrontato una squadra forte in campo aperto. Per la prossima vedremo in base all’avversario e alle nostre condizioni, abbiamo tante alternative e possiamo fare cose diverse“.

Quanto può ancora crescere Thuram?

“È in grande crescita. Se continua così, con questa testa e con questa qualità, può diventare molto importante. Parlo di lui pubblicamente perché conosco bene il ragazzo, la sua educazione e i suoi valori. Sono sicuro che avrà un percorso fantastico, vuole sempre il massimo e siamo noi a frenarlo. Lavorare con giocatori così è più facile“.