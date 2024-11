L’Atalanta vince 3-1 col Parma al Tardino: 7^ vittoria consecutiva dei nerazzurri

Non si ferma più l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che questa sera ha sbancato anche il Tardini di Parma 1-3. A definire il risultato sono state le reti di Retegui e Ederson nel primo tempo, Cancellieri nella ripresa per il Parma e Lookman nel finale.

Da segnalare la sfuriata del tecnico bergamasco che sicuramente non sarà in panchina per la partita con la Roma e rischia di saltare anche quella col Milan.

Pronti via e la Dea passa subito avanti con l’undicesimo gol stagionale di Retegui. Il centravanti della Nazionale colpisce di testa su cross di Bellanova e va in vantaggio. Dopo pochi minuti Lookman raddoppia, ma il VAR annulla per fuorigioco.

L’Atalanta spinge e crea, senza lasciare troppo spazio al Parma. Dopo diverse occasioni, al 39′ raddoppia. Questa volta definitivamente. Il gol nasce ancora dalle fasce con Ruggeri che permette a Ederson solamente di appoggiare in rete.

Tra fine primo tempo e inizio ripresa, il Parma cresce e riesce anche ad accorciare le distanze sull’Atalanta. Cancellieri trasforma in gol una bella azione personale.

Dopo la sfuriata di Gasperini, la gara si equilibra. Nel finale l’Atalanta la chiude. Lookman segna ancora in fuorigioco al 72′. Ma al 78′ segna il terzo gol, questa volta regolare, che fissa il risultato sull’1-3.