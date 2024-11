Manuel Bortuzzo, annuncio da pelle d’oca in diretta: il Video arriva dritto al cuore

Manuel Bortuzzo non smette di emozionare: è protagonista di un video che arriva dritto al cuore per un annuncio da brividi

Non lasciarsi abbattere dalle avversità ma rialzarsi quando la vita ti manda al tappeto e continuare a inseguire i propri sogni. Quante volte lo abbiamo ripetuto come un mantra quando ci siamo trovati di fronte a un ostacolo insormontabile o a una difficoltà imprevista. Ma il più delle volte è complesso e si rischia di farsi sopraffare dallo sconforto.

Manuel Bortuzzo no. Il destino gli ha giocato il più ‘crudele’ degli scherzi: diventato per errore il bersaglio di due balordi mentre era in fila per entrare in un pub di Roma, una pallottola, quando aveva solo 19 anni ed era una promessa del nuoto, gli ha lesionato il midollo spinale inchiodandolo sulla sedia a rotelle e spezzando i suoi sogni di gloria sportiva.

Ebbene, invece di autocommiserarsi, Manuel con coraggio e determinazione si è ripreso quello che la vita gli ha tolto conquistando un meraviglioso bronzo, la scorsa estate, ai Giochi Paralimpici di Parigi e dando così scacco matto alla sfortuna. Ma il medagliato di Parigi non si ferma mai: infatti, è protagonista di un video da che fa breccia nel cuore di tutti per un annuncio da brividi.

Manuel Bortuzzo testimonial di un’azienda produttrice di carrozzine

Manuel Bortuzzo è l’esempio di come si reagisce alle avversità. La sedia a rotella non ha ‘rallentato’ le sue ambizioni visto che è un vulcano di iniziative. Infatti, pur essendo molto giovane, oltre al bronzo paralimpico, il nuotatore triestino ha dato alle stampe un libro, “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere”, che ha ispirato l’omonima fiction Rai, e ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del noto reality “Grande Fratello vip”.

Una dimostrazione di resilienza che non è passata inosservata al management di un’azienda produttrice di sedie a rotella che lo ha scelto come testimonial per lanciare sul mercato la loro nuova carrozzina. In un video Manuel, dopo essersi presentato, illustra i motivi che lo hanno indotto a legare il proprio nome e a prestare la propria immagine al suddetto brand.

La sua nuova sedia a rotelle gli consente di superare più agevolmente quelle barriere architettoniche in cui inevitabilmente s’imbatte migliorando di conseguenza la sua vita. Come chiosa nel video in questione, “sono per noi piccole cose ma sono le più importanti“. Insomma, non può esserci testimonial migliore di Manuel Bortuzzo per veicolare il messaggio di una sedia a rotella che aiuta chi è costretto su una carrozzina ad affrontare le quotidiane sfide della mobilità.

Del resto, l’ex gieffino è l’esempio vivente di ciò che sosteneva Seneca: “Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle che diventano difficili”. Manuel ha osato e continua a farlo, ecco perché non smetterà mai di essere una fonte d’ispirazione per tutti.