Milan, Ibrahimovic: “Per me Leao non sa quanto è forte”

Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird e del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match casalingo contro la Juventus valido per la 13^ giornata di Serie A.

Quanto sei orgoglioso della crescita di Leao: “Sono sempre stato orgoglioso di lui. Quando l’ho conosciuto era un ragazzino, adesso è più maturo ed è il calciatore. Ci sono momenti e momenti, adesso sta passando un momento bello. Stiamo dietro di lui, aiutandolo e motivandolo a fare sempre bene. Come calciatore deve fare la differenza, è uno dei più forti al mondo e deve dimostrarlo“.

Ha l’ambizione di fare ancora meglio: “Secondo me non sa quanto è forte, quando lo capirà uscirà tutto quanto. C’è pressione su di lui perché è uno dei più forti, altrimenti non si parlava di Leao. Ci vuole equilibrio, dipende dal carattere del giocatore. Anche il giocatore ha responsabilità di fare di più, ma ognuno è diverso. Con esperienza deve trovare lo swich per fare le cose e lo sta facendo“.

Morata giocherebbe meglio insieme ad una punta alta e grossa: “Morata ha preso una botta in testa 10 giorni fa e ha saltato Cagliari. Siamo molto soddisfatti di cosa ha portato, è un giocatore più di collettivo. Aiuta i compagni ed è uno dei leader che aiuta la squadra non solo in campo. Sta facendo molto bene“.