Scoppia il caso Schumacher: rivelazione sconcertante

Schumacher torna al centro di un caso mediatico: rivelazione sconcertante, cosa sta succedendo nel mondo della Formula 1

Il nome di Schumacher torna al centro delle attenzioni nel mondo della Formula 1, e stavolta non per le imprese del passato in pista del pilota tedesco, né per le condizioni di salute di Michael, celate agli occhi del mondo dopo il tragico incidente di Meribel. A far discutere è un’altra vicenda, per certi versi anche più scivolosa, venuta a galla in queste ore. Una rivelazione sconcertante che ha aperto un vero e proprio caso.

Protagonista suo malgrado è stato Ralf Schumacher, ex pilota diventato negli ultimi anni uno dei più importanti commentatori del mondo delle quattro ruote, in particolar modo in Germania per l’emittente ‘Sky Deutschland’.

Il noto fratello di Michael è salito agli onori della cronaca in questi mesi per una vicenda relativa alla sua vita privata. Ha deciso infatti di fare outing, confessando di avere da anni una relazione con un uomo. Un gesto che, in un mondo troppo spesso ‘machista’ come quello dei motori, è stato applaudito e definito ampiamente coraggioso da parte di tanti tifosi e di buona parte dell’opinione pubblica.

Durante la stagione c’è però chi ha approfittato di questa confessione per attaccare Ralf in maniera vergognosa, colpendolo con attacchi omofobi che hanno destato l’indignazione di tantissimi addetti ai lavori. Parole inaccettabili che in questi giorni sono tornate al centro dell’attenzione, creando nuovamente scalpore.

Schumacher, rivelazione shock: scoppia il caso in Formula 1, c’entra Perez

A far discutere sono state le dichiarazioni di Sergio Perez. Il pilota messicano della Red Bull, reduce da una stagione estremamente deludente, è da tempo nel mirino della critica. Nonostante un contratto ancora in essere con la scuderia di Milton Keynes, sul suo futuro sono in pochi a scommettere.

Tra questi, ad esempio, non ci sarebbe Ralf Schumacher. L’ex pilota tedesco ha parlato più volte della stagione di Checo ai microfoni di Sky, e non lo ha fatto certo in termini entusiastici. Ma proprio per questo si è attirato le antipatie di chi segue con affetto le vicende di Perez, difendendolo però nella maniera più sbagliata possibile.

In difesa del figlio, è intervenuto nelle ultime settimane Antonio Perez, il papà di Checo. Irritato per le tante critiche subite dal figlio, trattato da molti addetti ai lavori quasi come uno sprovveduto, l’uomo si è fatto trascinare dall’ira e si è lasciato andare ad attacchi omofobi nei confronti di Ralf Schumacher, destando grande indignazione nel mondo dei motori, e non solo.

Alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas sulla questione è voluto intervenire però lo stesso pilota messicano, prendendo le distanze da ogni parola espressa dal padre nel proprio intervento sopra le righe: “Non sono d’accordo con quanto ha detto, credo che abbia sbagliato. Non condivido nessuna delle sue opinioni, ma non posso controllare quello che mi padre dice“.