Tifosi disperati, stavolta è finita per Alonso: non c’è niente da fare

Questa volta sembra finita per Fernando Alonso: non c’è più niente da fare! Arriva l’annuncio dallo spagnolo

Fernando Alonso gela i suoi tifosi e quelli dell’Aston Martin con un annuncio improvviso che rischia di non far felice nessuno. Il pilota è al lavoro per gli ultimi tre Gran Premi stagionali che definiranno la posizione finale della sua scuderia nel Mondiale del 2024. Poi si volterà pagina e si penserà all’anno prossimo quando sono attese varie novità all’interno del team.

L’Aston Martin si appresta a chiudere una stagione deludente, lontana dalle aspettative iniziali. Le varie Red Bull, Ferrari e McLaren sono scappate sin da subito ed è stato in pratica impossibile provare a contrastarle. Per il 2025 gli arrivi di Adrian Newey ed Enrico Cardile andranno a rimpolpare l’organico a fronte della partenza dell’ormai ex direttore tecnico Dan Fallows.

Alonso stoppa i sogni dei tifosi: c’è l’annuncio

La stella della squadra continuerà ad essere il due volte campione del mondo spagnolo, che al momento non ha nessuna intenzione di ritirarsi o farsi da parte. A margine del Gran Premio di Las Vegas sono arrivate delle sue dichiarazioni nell’incontro con i media che fanno un po’ allarmare.

C’è pessimismo nelle sue parole, lo spagnolo asserisce senza mezzi termini come “siamo già proiettati all’anno prossimo, dove le cose dovranno andare in maniera diversa rispetto questa stagione“.

Nessuna chance, dunque, di sorprendere e di conquistare il podio negli ultimi impegni rimasti? “Sono sempre ottimista quando sono sul circuito e spero che riusciremo a rientrare nella metà superiore dello schieramento sia a Las Vegas, sia in Qatar che ad Abu Dhabi. In quello di questo weekend forse avremo maggiori chance rispetto gli altri due ma non credo che riusciremo a lottare per il podio ovunque“. Questa frase dice stop ad ogni sogno di gloria per i tifosi.

Dunque la testa è già proiettata sul 2025 e cosa migliorare: “I nuovi arrivi ingaggiati dal team potranno esserci utili per il futuro. Sosteniamo quanto deciso dai capi” dice convinto l’ex Ferrari. “Sono sicuro che l’obiettivo è quello di essere sempre più competitivi e vincere il prima possibile. Speriamo in un 2025 migliore” è il laconico commento.

Di sicuro la stagione attuale proprio non gli è andata giù visto che secondo lui è un “bene che stia per finire, abbiamo sbagliato troppo”. Tempo quindi di resettare e lavorare sul prossimo futuro.