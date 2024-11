Tifosi Sinner a bocca aperta: l’annuncio che non ti aspetti

Jannik Sinner, i suoi tifosi rimangono a bocca aperta: arriva l’annuncio che ha spiazzato tutti

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Mai detto è stato così azzeccato per un vincente come Jannik Sinner. L’avventura dell’altoatesino, nelle fasi iniziali della Coppa Davis si è conclusa nel migliore dei modi. Niente da fare per lo sfidante argentino Sebastian Baez che è stato battuto in maniera netta e decisa per 6-2 6-1. Si è ripetuto anche nel doppio con Matteo Berrettini portando l’Italia a vincere, contro i sudamericani, per 2-1.

L’obiettivo di Sinner è quello di concludere la stagione nella migliore maniera possibile. Un 2024 per lui a dir poco indimenticabile visto che è diventato il nuovo numero uno al mondo. A quanto pare, il nativo di San Candido, non ha alcuna intenzione di fermarsi e sta già pensando al futuro. In particolar modo ai suoi prossimi obiettivi da raggiungere e, soprattutto, conquistare.

La stagione da urlo di Sinner si chiude in quel di Malaga. Obiettivo, ovviamente, conquistare un successo-bis in Coppa Davis, proprio come accaduto lo scorso anno. Insieme al suo team di fiducia la mente è già proiettata agli impegni del prossimo anno. Ovviamente una notizia che spiazza e fa felici i suoi tifosi.

Sinner, tifosi spiazzati: la mente è già altrove

Un 2024 che lo ha incoronato re, ma che comunque gli ha impedito anche di partecipare a manifestazioni importanti (Master 1000 di Roma e le Olimpiadi di Parigi) per alcuni problemi fisici. Questo, però, è il passato. Anche perché in bacheca è riuscito a portare ben 8 titoli (tra questi l’Australian Open).

Nella giornata di lunedì è stato svelato uno dei tornei che farà parte del suo calendario 2025. L’annuncio arriva direttamente dagli organizzatori del torneo di Monaco di Baviera. Con un messaggio pubblicato sui loro canali ufficiali social, i vertici alti della manifestazione hanno rivelato che parteciperà anche il 23enne italiano.

Un torneo che, a livello di nomi, promette già spettacolo visto la presenza sicura del padrone di casa Alexander Zverev e dell’ultimo finalista delle Atp Finals di Torino, Taylor Fritz. Per Sinner si tratta della prima volta, nella sua carriera, in cui gareggerà all’ATP Monaco 2025. Un torneo “nuovo” visto che, per la prima volta, passerà dall’essere un Atp 250 a un 500. La manifestazione verrà disputata in coincidenza con il Conde de Godo (chiamato anche Atp 500 di Barcellona).

I suoi allenatori, inoltre, come hanno anticipato in più di una occasione nelle ultime settimane hanno rivelato che Sinner potrebbe pensare direttamente al 2025 nel Master 1000 monegasco. Tanto da prendersi una pausa più lunga (tra swing americano e la stagione su terra battuta).