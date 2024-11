Ultim’ora, addio LeBron James: la NBA è sotto choc

Notizia shock dal mondo del basket, Lebron James annuncia l’addio: la NBA ed i suoi appassionati ancora non ci credono

Se non si tratta di un vero e proprio clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Il mondo del basket, in particolar modo quello della NBA, è rimasto letteralmente sotto shock dall’ultima notizia riguardante LeBron James. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio quest’ultimo attraverso un messaggio che ha lasciato sui suoi canali social.

Nelle ultime ore il nativa di Akron ha annunciato il suo addio ai social. Come riportato in precedenza la comunicazione è arrivata proprio sui suoi profili. Una decisione che, ovviamente, ha spiazzato i suoi milioni di fan che mai avrebbero pensato ad una mossa del genere da parte della stella dei Lakers.

Poco prima di dare il suo addio aveva ripreso un tweet da parte di uno dei suoi soci storici dell’agenzia “Klutch Sports”, vale a dire Rick Kleiman. Quest’ultimo, lo scorso 24 ottobre, aveva puntato il dito contro i media americani che trattavano il mondo dello sport con una eccessiva negatività. Tanto da contribuire alla diffusione di odio sui social. Una affermazione più che condivisa da parte del quasi 40enne.

Nel lungo tweet pubblicato dallo stesso Kleiman sono state indicati le recenti Olimpiadi di Parigi ed il podcast “Mind The Game“, creato e condotto da LeBron con la collaborazione di JJ Redick. Proprio il coach che, pochi mesi più tardi, sarebbe diventato appunto il suo allenatore ai Lakers. Nel messaggio evidenziava come lo sport dovesse unire le persone e non dividerle, affermando che la comunicazione in questo mondo è fondamentale.

Subito dopo aver condiviso il pensiero del suo socio, arriva la pronta risposta del campione. Anche lui ha voluto pubblicare un messaggio su ‘X’, ma dal contenuto completamente diverso. “Detto questo vi saluto. Lascio i social per il momento. Prendetevi cura di voi“. Una mossa che, però, ha trovato d’accordo molti dei suoi follower. Un utente gli scrive: “Bravo LeBron, troppa negatività in questo modo“. Mentre c’è anche chi gli supplica ad un suo ripensamento.

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑

— LeBron James (@KingJames) November 20, 2024