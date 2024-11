Bologna, Italiano: “Rosso? Ingenuità che paghiamo cara: impossibile reggere in 10”

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn: “Purtroppo in questo calcio rimanere in 10 rende impossibile reggere, perché tutti giocano, ti avvolgono e aggiungono giocatori offensivi. E’ una ingenuità che paghiamo cara, anche se mi dispiace per Pobega, lui sa cosa intendo quando dico che non ci possiamo permettere di rimanere in inferiorità numerica. Poi sei costretto a rincorrere e fare chilometri, così si mette in difficoltà tutta la squadra. Il pensiero è già a mercoledì, mi dispiace per la fatica fatta oggi, che è tripla visto che siamo rimasti in 10. Ci teniamo tanto a fare risultato in casa in Champions, dobbiamo limare qualche dettaglio e non fare errori. Massima attenzione su tutto, cercheremo di portarla mercoledì contro il Lille”.