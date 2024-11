È ufficiale, Djokovic scuote il mondo del tennis: la decisione

Novità importanti sul futuro di Novak Djokovic, il fuoriclasse serbo spiazza tutti e si dedica a una nuova attività: tifosi e appassionati increduli

Il 2024, nel mondo del tennis, ha significato una autentica rivoluzione, che si attendeva da un po’ ma che ha trovato quest’anno concreta realizzazione. È definitivamente finita un’era, con il ritiro di Nadal e con l’avvento di Sinner e Alcaraz ai vertici del ranking. Dei Big Three che furono, è rimasto solo Novak Djokovic, ma anche lui ha di fatto abdicato, almeno per il trono.

Un anno in cui il serbo ha dovuto cedere il passo alle nuove leve, ma ritagliandosi in ogni caso una soddisfazione grandissima, che ha completato una carriera leggendaria. Vale a dire, la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi. Unico successo degli ultimi dodici mesi, ma dal peso specifico assai rilevante.

E adesso? Djokovic non sta progettando il ritiro nell’immediato, ma di certo ha fatto capire che, per continuare a giocare il più a lungo possibile, vista l’età dovrà gestirsi in maniera molto attenta. Lui stesso ha dichiarato che avrà come priorità i match della sua nazionale in Coppa Davis e l’essere competitivo in alcuni dei tornei più importanti. Di sicuro, nel 2025 sarà in ogni caso una mina vagante per tutti e un cliente non facile da affrontare.

Anche fuori dal campo, comunque, Djokovic si conferma un personaggio unico. E lo dimostra ancora una volta lanciandosi in una particolare iniziativa che lascia tutti senza parole.

Djokovic e la creazione che porta il suo nome: un orologio dalle caratteristiche uniche

C’è infatti un passo in avanti nella collaborazione con Hublot, la celebre marca di orologi. Con la creazione di un modello superleggero che porta il suo nome.

Si tratta di un Big Bang Unico da 42 millimetri, con un peso da 49,5 grammi. Realizzato con diversi materiali tra cui le racchette del serbo e le polo Lacoste della stagione 2023.

Un pezzo a tiratura limitata che farà la gioia dei collezionisti, che potranno provare il brivido di indossare un pezzo che farà parte dell’attrezzatura ufficiale dentro e fuori dal campo di una leggenda del mondo del tennis. In più, Djokovic ha spiegato che incontrerà coloro che saranno tra i fortunati possessori dell’oggetto. Una chicca in particolare, tra le altre: uno dei pulsanti dell’orologio si presenta come una pallina da tennis.