Formula 1 stravolta, accordo ad un passo: arriva un nuovo team

Una notizia destinata a cambiare gli equilibri della Formula 1, quella emersa a margine del GP di Las Vegas. Stavolta sembra davvero fatta

Ancora altre due gare alla conclusione del Mondiale 2024 di Formula 1. Come da tradizione, il GP di Abu Dhabi del prossimo 8 dicembre sarà di nuovo l’ultimo di un calendario mai così ricco di eventi.

Non c’è da stupirsi. Nelle ultime stagioni sono state tante le novità che hanno cambiato il Circus. Oltre al calendario extra large con nuovi GP, abbiamo assistito all’introduzione di nuovi format di gara e di innovazioni tecniche per i team che culmineranno tra due anni, nel 2026, con l’avvento dell’atteso nuovo regolamento il quale inciderà su aerodinamica, power unit e sviluppo delle monoposto.

Formula 1 che, proprio nel 2026, accoglierà una nuova Scuderia, l’Audi. Il marchio tedesco subentrerà alla Sauber. Già delineata la line up dei piloti del nuovo team capeggiato da Binotto che sarà composta dal veterano Nico Hulkenberg e dal giovane talento brasiliano, Gabriel Bartoleto. Audi che non potrebbe essere l’unica scuderia a esordire in Formula 1 tra due anni.

Un nuovo team in Formula 1, arrivano conferme

Da tempo si ipotizza l’ingresso di un’undicesima scuderia in Formula 1 in seguito alla candidatura della Andretti Global, team statunitense che già gareggia in altre categorie del motorsport e che vorrebbe allargare le proprie attività anche F1. Un cognome importante quello degli Andretti per la Formula 1. Mario (in foto) vi ha gareggiato dal 1968 al 1982, vincendo il mondiale 1978 con la Lotus. Una sola stagione, invece, in pista per il figlio Michael, nel 1993 con la McLaren.

Dopo un iniziale diniego da parte degli altri team all’ingresso di una nuova squadra, le posizioni ora sembrano essersi allineate a favore del via libera alla Andretti Global. Come riporta ‘FormulaPassion’ che cita a sua volta l’Associated Press, un ruolo importante nella possibile approvazione della candidatura di Andretti potrebbero averlo avuto il supporto di General Motors, il colosso statunitense dell’automotive che addirittura potrebbe trovare spazio nel nome della nuova scuderia, anche se su questo aspetto non c’è ancora certezza.

Si ipotizza, infatti, un esordio della nuova scuderia a partire dal 2026 come team cliente di un costruttore già presente in F1. Successivamente, potrebbe debuttare una power unit brandizzata General Motors. In questo modo il marchio americano diventerebbe a tutti gli effetti il quarto costruttore della F1, subentrando alla Renault che è in uscita con l’Alpine futuro team clienti Mercedes.

Vedremo ora quando arriverà l’annuncio ufficiale sull’ingresso di Andretti in Formula 1. A meno di nuovi colpi di scena, dalle indiscrezioni di stampa riportate ora sembrano esserci tutte le condizioni affinché la griglia di partenza possa allargarsi con altre due posizioni.