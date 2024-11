Hamilton alla Ferrari, arriva un ‘no’ clamoroso: annuncio devastante

In attesa dell’arrivo di Hamilton a Maranello, l’inglese e i tifosi del Cavallino rampante devono registrare un primo smacco

Ultimi fuochi della stagione 2024 in Formula Uno, con il Circus a chiudere la stagione più lunga di sempre con le prossime trasferte in Qatar e Abu Dhabi. Una annata che ha riservato grande spettacolo ed emozioni e che si avvia a concludersi degnamente. In molti hanno potuto mettersi in luce, alle spalle di Max Verstappen. E per il 2025 si prevede ancora più battaglia ed equilibrio in pista.

Inutile dire che l’attesa è per molta parte per l’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari. Una attesa partita già prima del via di questa stagione, con l’annuncio da parte di Maranello con congruo anticipo. La notizia dell’accordo con il sette volte campione del mondo aveva quasi oscurato, nella fase iniziale, la curiosità per quanto sarebbe accaduto in pista quest’anno. Anche perché si credeva che Verstappen avrebbe ancora una volta cavalcato in solitaria, anche se non è andata proprio così.

Anche Hamilton ha dimostrato di essere ancora sul pezzo, eccome, portando a casa dei Gran Premi, in una annata comunque non semplice per la Mercedes, interrompendo un digiuno che per lui durava da tre anni. Il modo migliore per congedarsi dalla casa tedesca, con cui ha scritto pagine di storia dei motori. Ora, è tutto pronto per vederlo alla Ferrari, formando una coppia superlativa con Charles Leclerc. Ma con una piccola delusione per lui e per tutti i tifosi, derivata da un annuncio improvviso che ha fatto discutere.

Hamilton, niente test anticipati sulla Ferrari: Wolff è stato chiaro

Nel weekend di gara a Las Vegas, abbiamo avuto la conferma che Hamilton non potrà salire sulla Ferrari prima del nuovo anno. Infatti, la Mercedes non gli darà il via libera per i test di Abu Dhabi di fine stagione.

Molto chiaro, in merito, l’annuncio da parte di Toto Wolff, nella conferenza dei team principal delle squadre a Las Vegas. “Stiamo dando l’addio a Lewis, ma abbiamo molte attività pianificate e il rapporto con gli sponsor da tutelare – ha spiegato – Io e Hamilton ne abbiamo parlato in breve e lui ha detto: ‘Immagino che non mi lascerete andare’. Sapeva quale sarebbe la nostra posizione, è consapevole delle nostre responsabilità presso i tifosi e penso che nemmeno Vasseur ne sia rimasto sorpreso“.