Marcell Jacobs, arriva la decisione definitiva: brividi tra i tifosi

Importante riconoscimento che va a toccare anche il bicampione olimpico a Tokyo 2020: le ‘Fiamme Oro’ hanno fissato le sue imprese per sempre

La prima settimana di quello ‘strano’ agosto 2021, mese in cui si conclusero i Giochi Olimpici che, anche per questioni di diritti ed accordi commerciali, conservarono il nome di Tokyo 2020, resterà per sempre scolpita nella memoria di tutti i tifosi azzurri, ma soprattutto in quella di Marcell Jacobs.

Il velocista azzurro di origini americane mise a segno una fantastica doppietta vincendo nel giro di sei giorni prima la medaglia d’oro olimpica nei 100 metri piani – regalando, un quarto d’ora dopo l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, una gioia incredibile a tutto il paese – e poi quella nella staffetta 4×100. Forse ancora più incredibile come impresa considerando i pronostici della vigilia.

Sarebbe riduttivo racchiudere la carriera del nativo di El Paso, Texas, alle pur straordinarie imprese conquistate sulla pista in tartan della capitale giapponese. Parliamo infatti di un atleta che può vantare, nel suo palmarès, anche 3 ori europei, un oro ai Mondiali indoor e un argento nella kermesse iridata di Eugene, negli Stati Uniti, nel 2022.

Nell’ultima edizione dei Giochi Olimpici, pur partendo da campione in carica, Jacobs non è stato in grado di ripetere lo straordinario exploit di 3 anni prima, ottenendo però un onorevolissimo quinto posto, col tempo di 9″85 nella gara per i re della velocità.

Le Fiamme Oro celebrano i loro campioni: posto d’onore per Marcell Jacobs

In occasione dei 70 anni di storia delle Fiamme Oro – il corpo di Polizia nelle cui fila sono emersi alcuni dei più grandi campioni dello sport dell’Italia – Rai Teche ha realizzato il filmato “Fiamme Oro: 70 anni di vittorie“, disponibile su RaiPlay da venerdì 22 novembre.

In mezzo a tanti filmati anche inediti, conditi da curiosità e retroscena, in cui si possono ammirare tanto le gesta di Livio Berruti nei 200 metri delle Olimpiadi di Roma del 1960 – trasmesse per la prima volta in mondovisione – quanto quelle di Stefano Cerioni che conquista l’oro nel fioretto a Los Angeles 1984, fino ad arrivare ai trionfi di Giuseppe Maddaloni nel judo, di Valentina Vezzali nel fioretto, di Roberto Cammarelle nel pugilato, e del nuotatore Gregorio Paltrinier nel nuoto, ecco arrivare la magica coppia formata da Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi.

Divisi da due specialità diverse ma accomunati dall’esser due campioni vincenti nell’occasione più prestigiosa: quelle delle Olimpiadi. Trionfi fissati nel tempo per sempre, e consegnati ai posteri attraverso uno speciale da brividi.