Tadej Pogacar, incredibile novità: da oggi cambia tutto

Spunta una sorprendente e inattesa novità su Tadej Pogacar, il ‘Cannibale’ del ciclismo moderno

Tadej Pogacar, lo sloveno ‘asso pigliatutto’ della passata stagione, sta riscrivendo la storia del ciclismo. A soli 26 anni il capitano della UAE Team Emirates vanta un palmares da far invidia a quelli dei grandissimi campioni del pedale.

Tour de France, Giro d’Italia, classiche monumento, Tadej non si è fatto mancare nulla. Si fa prima a elencare le poche grandi corse che non ha ancora conquistato. Una di queste è la Milano-Sanremo che il fuoriclasse sloveno ha messo nel mirino in vista della prossima stagione.

Insomma, Pogacar non ha alcuna intenzione di cullarsi sugli allori, anzi, vuole continuare a mietere successi. Tuttavia, come recita una nota massima, se vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. Intanto, proprio sul campione sloveno, è emersa una novità decisamente interessante.

È in vendita il manubrio della bicicletta di Pogačar: ecco tutte le sue specifiche tecniche

Ad ogni vittoria aumentano i suoi fan. Ormai Tadej Pogacar è l’idolo indiscusso degli appassionati di ciclismo e dei cicloamatori che ora hanno possibilità di ‘avere tra le mani’ un pezzo del loro mito sportivo. Finalmente è possibile acquistare Enve SES Aero Pro One-Piece Handlebar, il manubrio della Colnago V4Rs del fuoriclasse sloveno e degli altri campioni della UAE Team Emirates.

L’azienda produttrice statunitense, nel relativo comunicato, ha reso noti anche i dettagli e le specifiche tecniche del manubrio che nelle ultime due stagioni ha integrato l’allestimento della bici del campione del mondo in carica. Nel dettaglio, sei in tutto le lunghezze dell’attacco (90, 100, 110, 120, 130 e 140 mm) che presenta un angolo pari a -7° mentre ogni lunghezza può essere associata a tre diversi larghezze della curva (370-400, 390-420 e 410-440 mm).

In pratica, l’angolo esterno della piega (flare) determina una differenza di 3 cm in totale tra la zona delle leve e i terminali, il che permette di ridurre il volume frontale quando si è in posizione aerodinamica. Il manubrio diventa compatibile con le bici Colnago (V4Rs, C68 e C68 Ti), le Specialized (S-Works Tarmac SL7 e SL8) e con tutte le bici Pinarello dotate di passaggio cavi TiCR attraverso un apposito spessore posizionato tra il cuscinetto superiore e la testa dell’attacco.

Il peso dichiarato oscilla tra i 345 e i 365 grammi in funzione della combinazione attacco-piega. Il prezzo non è propriamente modico. Per acquistare Enve SES Aero Pro One-Piece Handlebar occorrono 1.422,31 euro (supporto ciclocomputer K-Edge incluso), non certo un costo economico. Tuttavia, l’emozione di avere tra le mani lo stesso manubrio della bicicletta del fuoriclasse sloveno non ha prezzo.