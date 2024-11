Inter, Dimarco: “Non penso ci siano stati cali. Sono sicuro che ci toglieremo soddisfazioni”

Federico Dimarco ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani tra l’Inter e il Lipsia.

Che peso ha la gara di domani in chiave qualificazione?

“Bisognerà fare una grande partita: abbiamo affrontato avversari di livello e conquistato dieci punti, domani bisognerà farne altri tre per avvicinarci al nostro obiettivo”.

A che punto è questa Inter?

“Quest’anno siamo partiti bene, a novembre siamo a meno uno dalla vetta e abbiamo conquistato dieci punti in Champions League. Non penso ci siano stati cali fisiologici, abbiamo giocato tante gare e ci sta qualche pareggio, qualche sconfitta. Certo se sei l’Inter fa rumore. Dobbiamo continuare a lavorare così e sono sicuro ci toglieremo delle soddisfazioni”.

In cosa ti senti di dover ancora migliorare?

“Cerco sempre di mettere gli attaccanti nella posizione migliore. Tutto avviene grazie al lavoro di squadra e del mister”.

Sul turnover imposto da Inzaghi?

“Nell’Inter non c’è bisogno di turnover, abbiamo tanti giocatori forti. Non credo serva parlare di turnover: all’Inter chi va in campo deve dare tutto per la maglia e così sarà anche domani”.

Quale può essere il rischio domani?

“Sappiamo di incontrare una squadra forte, in attacco hanno giocatori forti come Openda e Sesko, noi dobbiamo fare la nostra partita come sempre in Champions League”.

Si può puntare al campionato e alla Champions?

“L’Inter è forte e deve affrontare tutte le competizioni allo stesso modo e che tutte le competizioni sono importanti”.

Come cambia il tuo gioco tra Inter e Nazionale?

“Cambia in base alle richieste del mister, ma essendoci messi 3-5-2 anche in Nazionale cambia relativamente. Cerco di dare il massimo sia in Nazionale che con l’Inter”.