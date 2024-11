Senza parole per Tamberi: restano tutti a bocca aperta

Grande notizia per Gianmarco Tamberi, onore incredibile per l’atleta marchigiano: i tifosi restano a bocca aperta

Gianmarco Tamberi è riuscito ancora una volta a lasciare tutti senza parole. E stavolta lo ha fatto senza agire direttamente, senza clamorosi gesti sui social o senza dichiarazioni sopra le righe. Il saltista italiano, uno dei più grandi atleti azzurri degli ultimi anni, ha conquistato davvero tutti, e proprio per questo motivo sta per ricevere il riconoscimento più prestigioso. Un onore incredibile che in pochi avrebbero potuto immaginare.

Nonostante sia stato colpito da una sfortuna sfacciata proprio nel momento più importante della sua carriera, le Olimpiadi di Parigi, Tamberi resta infatti un big del nostro sport, un oro olimpico, grazie all’impresa di Tokyo, che resterà per sempre uno dei simboli di un’epoca straordinaria della nostra atletica.

Per questo motivo, oltre che per i mille meriti acquisiti sulle piste di tutto il mondo, l’Università di Urbino ha deciso di conferirgli il massimo onore, una laurea magistrale honoris causa in Scienze dello Sport, per celebrare le sue imprese e certificare il suo successo come sportivo, come uomo, e perché no, come rappresentante di una terra, le Marche, che Tamberi è riuscito a portare ai vertici dello sport mondiale.

Tifosi a bocca aperta, Tamberi sta per ricevere una laurea honoris causa: i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, la cerimonia di conferimento si svolgerà presso l’ateneo urbinate il 27 novembre. Protagonista assoluto sarà il saltista originario di Civitanova Marche, 32 anni, conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese sportive, tra cui l’oro olimpico ma anche quello ai Mondiali di Budapest del 2023 e quello Europeo del 2024.

Presso l’Aula Magna dell’Area Scientifico Didattica Paolo Volponi Tamberi riceverà quindi un riconoscimento prestigioso, e lo farà proponendo una lectio magistralis su un tema per lui fondamentale: la forza delle scelte.

Concetto chiave non solo per la sua vita sportiva, ma per la sua vita in generale, la forza delle scelte è alla base della riflessione di Tamberi, che nella sua lezione spiegherà quale ruolo abbiano avuto le sue decisioni per tutti i successi avuti nel corso di una carriera destinata a entrare nella leggenda.

Un messaggio di grande importanza non solo per i giovani atleti, per chi come lui sogna di poter un giorno arrivare, con le proprie scelte, a calcare i palcoscenici più importanti al mondo, ma anche per gli studenti che, attraverso le proprie decisioni, hanno l’opportunità di plasmare la propria vita e aspirare al successo, con ambizione, determinazione ma anche con grande lucidità e consapevolezza.