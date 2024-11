Si è scagliato contro Sinner: stavolta ha esagerato

Jannik Sinner è stato attaccato ancora una volta da uno dei suoi massimi detrattori: ecco cosa ha detto stavolta

È un 2024 davvero pazzesco quello di Jannik Sinner. Dopo aver vinto le Atp Finals di Torino, l’azzurro ha trascinato l’Italia al fantastico bis in Coppa Davis.

Suo il punto decisivo nella finale contro l’Olanda contro Griekspoor, sconfitto in due set, dopo la precedente affermazione di un fantastico Matteo Berrettini nel primo singolare con Van de Zandschulp. La vittoria della Coppa Davis ha rappresentato la chiusura perfetta di un 2024 da urlo per Sinner che continua a mostrare all’Italia e al mondo tutto il suo talento.

Tuttavia c’è ancora qualcuno che non si arrende ed è il solito Nick Kyrgios a cui proprio non va giù il fatto che il tennista azzurro stia facendo la storia di questo sport dopo essere stato assolto per doping per il caso Clostebol. Anche stavolta, il tennista australiano non ha perso occasione per punzecchiare Sinner, lanciandogli anche un guanto di sfida in vista del suo prossimo rientro.

Kyrgios “sfida” Sinner: il tennista australiano lo ha detto chiaramente

Ospite del podcast Nine News, Nick Kyrgios ha parlato dei problemi al ginocchio e dell’operazione al polso che lo hanno fermato per oltre un anno. L’australiano tornerà in campo nel 2025 all’Atp 250 di Brisbane in programma tra fine dicembre e inizio gennaio. Nel corso del suo intervento non è potuta mancare l’ennesima frecciatina a Sinner dopo le tante critiche durissime che già gli ha rivolto precedentemente per il caso Clostebol.

Stavolta, Kyrgios ha lanciato in maniera velata un invito a Sinner, dichiarando come sarebbe un avversario contro il quale vorrebbe giocare: “Un giocatore contro cui mi piacerebbe giocare al mio ritorno? Sinner. Mi piacerebbe giocare contro di lui, spero non sia il mio primo incontro al rientro… ma sarebbe sicuramente segnato sul mio calendario” ha dichiarato, facendo capire come reputi molto importante una sfida contro il tennista che più ha criticato di recente.

Per il momento di forma che sta vivendo Sinner, al momento per Kyrgios sarebbe davvero una sfida proibitiva e per questo le sue dichiarazioni hanno lasciato stupiti i tifosi. Sebbene in questa occasione non sia arrivata una critica diretta, le parole di Kyrgios sanno comunque, quasi come a voler dimostrare di poter battere il numero 1 al mondo una volta tornato in forma. I due chissà potrebbero incrociarsi all’Australian Open, primo torneo che Jannik disputerà nel suo 2025.