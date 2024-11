Tottenham, Vicario operato alla caviglia

Tramite un comunicato sul proprio profilo Instagram, Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana ha annunciato di essersi infortunato alla caviglia nel match contro il Manchester City. Vicario è già stato operato. Ecco il comunicato: “A volte il calcio ti dà il massimo e a volte ti mette alla prova in modi che non ti aspetti. Ho giocato 60 minuti all’Etihad con un osso rotto nella caviglia, dando il massimo per la squadra. Purtroppo non c’è stato modo di evitarlo. Ho dovuto operarmi. Sono dispiaciuto di non poter aiutare la squadra per un po’ di tempo. Ringrazio di cuore i medici e lo staff. L’operazione è andata bene e da domani lavorerò duramente per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo il massimo per voi. Grazie ai tifosi degli Spurs per il loro affetto. Ci vediamo presto in campo“.