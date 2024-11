Valentino Rossi spalle al muro: scontro totale

La stagione 2025 di Moto GP può diventare un ‘pericolo’ per Valentino Rossi e i suoi tifosi: arriva l’annuncio che non ti aspetti

Si è da poco concluso il mondiale per questo 2024 della Moto GP e con un po’ di rammarico per tutti i tifosi italiani appassionati di motorsport, il titolo non è rimasto nelle mani del nostro connazionale Francesco “Pecco” Bagnaia. Il pilota torinese non è riuscito a vincere anche quest’anno il mondiale piloti che è finito per una manciata di punti (appena dieci) allo spagnolo Jorge Martin e così il volto della Ducati ha mancato l’appuntamento con la vittoria del terzo mondiale di fila.

La vittoria dello spagnolo in questo campionato 2024 è una “brutta” notizia anche per un altro pilota leggendario italiano, ovvero Valentino Rossi: uno degli sportivi azzurri più amati di sempre che dal 2021 ha deciso di mettere la parola “fine” sulle sue corse in Moto GP al termine di una carriera dopo oltre 20 anni nelle varie categorie delle due ruote. Martin rischia infatti di diventare una bella insidia per il Dottore e per i suoi fantastici traguardi ottenuti in carriera.

Jorge Martin rilancia le ambizioni: vuole togliere il primato a Valentino Rossi

Come noto a tutti gli appassionati di motorsport, specialmente quelli italiani, Valentino Rossi è uno dei più vincenti piloti nella storia della Moto GP e tra tutti i suoi eccezionali successi ce n’è anche uno che nessuno è mai stato in grado di replicare. Si tratta del riuscire a vincere due titoli in Moto GP con due team differenti in due anni consecutivi. Al pilota classe 1979 è successo nel biennio 2003 e 2004 quando vinse il mondiale prima con Honda e poi Yamaha in quel clamoroso passaggio.

Ora, anche un talentuoso pilota come Jorge Martin può riprovare a replicare questo bellissimo risultato. Quest’anno il motociclista spagnolo è riuscito infatti a vincere in sella alla sua Pramac e sperava di ricevere una sorta di promozione nella moto ufficiale Ducati per battagliare ancora con Bagnaia nell’anno nuovo ma questa volta da compagni di squadra.

Tuttavia, ciò non è avvenuto perché la Ducati al fianco di Pecco ha scelto un altro grande talento come Marc Marquez e così per Martin si sono aperte le porte dell’Aprilia. Lo spagnolo classe 1998 proverà a vincere il titolo 2025 che sarebbe il suo secondo consecutivo e se ci dovesse riuscire eguaglierebbe il record che fin qui è soltanto nelle mani di Valentino Rossi da oltre 20 anni.