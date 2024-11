Confessione UFFICIALE su Manuel Bortuzzo: ora è tutto vero

Arriva la confessione ufficiale su Manuel Bortuzzo che ha lasciato senza parole tutti i suoi fan e gli appassionati di sport

Il medagliato paralimpico di Parigi 2024 continua a conquistare fan per la sua positività e la sua immagine pulita. Al contempo la vita gli propone una sfida dietro l’altra senza un attimo di sosta, con l’idea di restare al top dal punto di vista sportivo e non solo.

La sua storia è una fonte di ispirazione, sia nel mondo dello sport che in quello di tutti i giorni. Ragazzi come Manuel Bortuzzo sono un bell’esempio di come affrontare la vita, trovare le motivazioni e andare avanti anche di fronte ad enormi difficoltà. Il ragazzo nato a Trieste nel 1999 era una promesso del nuoto, uno di quelli su cui si poteva scommettere. Nel 2015 aveva firmato il nuovo record italiano nella categoria ragazzi nei 3000 metri, sottraendolo a Gregorio Paltrinieri. Per lui il mezzofondo (dai 400 ai 1500 metri) erano la giusta distanza e per questo si stava preparando per le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Dopo essersi trasferito a Ostia, per allenarsi presso il centro tecnico federale con Detti e Paltrinieri, Manuel ha vissuto una notte da incubo nel febbraio del 2019, quando viene ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dopo una sparatoria fuori da un locale. Gli viene estratto un proiettile fermatosi all’altezza di una vertebra. In ospedale, i medici constatano una lesione midollare che non consente il recupero della mobilità delle gambe.

Riconoscimento importante per Manuel Bortuzzo: l’hanno ideata apposta per lui

Da quel giorno Bortuzzo utilizza la sedia a rotelle ma non ha messo da parte la passione per il nuoto, tanto da arrivare pronto alle Paralimpiadi di Parigi 2024. La scorsa estate si è aggiudicato la medaglia di bronzo nei 100 rana, dimostrando di essere tra i migliori atleti del mondo nella categoria.

L’obiettivo è quello di arrivare pronti a Los Angeles 2028, magari per conquistare un oro. L’immagine di Manuel è di grande attrazione anche per gli sponsor, visto che con il suo volto pulito e lo spirito positivo non può che essere d’ispirazione per gli altri. La sua collaborazione con Kuschall, per quanto riguarda l’uso della sedia a rotelle, è ormai un fattore importantissimo della sua vita. Sul profilo Instagram Bortuzzo ha condiviso un post che lo ritrae con Marco Sinicato, ovvero il Clinical Specialist dell’azienda, che ha trascorso molto tempo con il nuotatore per scegliere la carrozzina superleggera Küschall perfetta per lui.

“Da una dettagliata presa misure, all’esplorazione di optional e configurazioni Küschall, Marco ha accompagnato Manuel in ogni fase della valutazione della sua carrozzina. La precisione nella fase di valutazione rimane essenziale per ottenere vero comfort e prestazioni ottimale per ogni utente che sceglie Küschall”.

Di certo dopo aver visto il lavoro fatto con l’atleta triestino in molti potrebbero farci un pensiero.