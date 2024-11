Dolore terribile nel calcio italiano: se ne va l’allenatore – Sportitalia.it 

Un lutto terribile ha colpito, nelle scorse ore, il calcio italiano: addio ad un allenatore molto speciale

Lo sport italiano piange un altro personaggio illustre scomparso nelle ultime ore. L’allenatore ha perso la battaglia più difficile della sua vita: quella contro la grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Tifosi e società, in cui ha svolto il suo lavoro, sono sotto shock per questa morte prematura.

All’età di 56 anni è passato a miglior vita Michele Marrese. Un dolore enorme per il calcio dilettantistico bolognese. Il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di venerdì 22 novembre. Oltre a divertirsi come allenatore, Marrese era una persona rispettata visto che svolgeva la professione di poliziotto in forza al Compartimento della polizia postale Emilia Romagna.

Il tecnico, in ambito calcistico, fino a pochi giorni fa guidava la squadra dell’Anzolavino (militante nel campionato di Prima Categoria girone “E”). Il mister viveva a Casalecchio. Un palmares, a livello dilettantistico, di tutto rispetto visto che ha trionfato in dieci occasioni tra campionati di seconda, prima categoria e promozione. Da non dimenticare anche i due titoli ottenuti con il Gravina, ma con il calcio femminile.

Nativo di Taranto, per motivi di lavoro si è trasferito in Emilia Romagna dove ha continuato il sui più grande hobby: quello di allenatore. Prima, infatti, ha guidato la Pianorese. Poi si è trasferito in quel di Monte San Pietro, Casalecchio Calcio 1921, Crespellano, Crevalcore, Calderara, Zola, Castenaso ed, appunto, Anzolavino. Ogni posto in cui ha allenato ha lasciato un bellissimo ricordo. Tanto è vero che sia tifosi che società lo ricordano con stima ed affetto e lo ringraziano per tutto quello che ha saputo dare.

Tra coloro che hanno voluto ricordarlo, con un lungo e commovente messaggio, sui social network c’è Simone Alberici. L’attuale presidente del Comitato regionale calcio della Federazione dilettantistica lo ha descritto come un uomo sempre disponibile e dagli altissimi valori umani. Senza dimenticarlo come figura di allenatore in cui si è sempre mostrato una persona molto preparata e che raggiungeva i suoi obiettivi prefissati.

Tra coloro che hanno voluto esprimere cordoglio alla famiglia di Marrese anche i sindacati di polizia Sap e Siulp. Così come le società sportive non solo in cui ha militato, ma anche quelle che ha affrontato in campo. I funerali si sono svolti nella giornata di martedì 25 novembre, alle ore 15, presso la chiesa di “Santa Lucia” in quel di Casalecchio.