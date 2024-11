Emery alla vigilia di Aston Villa-Juventus: “Juve favorita domani. Douglas Luiz? Penso sia contento a Torino”

Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa, ha parlato alla vigilia nella sfida contro la Juventus in Champions League.

Il tecnico spagnolo ha parlato di Thiago Motta, attuale allenatore della Juventus, e suo ex calciatore: “Motta era un grande giocatore. Molto molto intelligente, un top player. Fisicamente, mentalmente. Come allenatore ha già dato prova delle sue potenzialità. La Juve gioca un ottimo calcio, il Bologna prima della Juve anche. È un processo, sta lavorando per crescere ancora“.

Sul blasone della Juventus: “La Juve è una squadra di altissimo livello. Come il Bayern in Germania o il Real in Spagna. È tra le più grandi d’Europa“.

Quando è importante la sfida contro la Juventus?: “Ogni partita è una partita a sé. Anche se non dovessimo trovare i tre punti, anche un punto sarebbe un ottimo risultato. Se vinciamo potremo magari essere tra le grandi a lottare. Ma al momento non siamo ancora a quel livello. La Juve per domani è favorita“.

L’ultima uscita in Champions ha visto l’Aston Villa perdere la prima gara di questa edizione dopo tre grandi vittorie: “Abbiamo perso col Bruges, è vero, ma abbiamo fatto anche ottime partite, con ottime prestazioni“.

Tra i giocatori della Juve c’è Douglas Luiz, che sta incontrando molte difficoltà in bianconero: “Sarà contento a Torino. Vorrà giocarsi lì le sue carte. Non penso davvero che voglia lasciare Torino e tornare. Davvero non lo so“.