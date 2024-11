Flavio Briatore ha detto no, retroscena pazzesco: la verità

Spunta un retroscena che riguarda Flavio Briatore, uno dei manager ed imprenditori italiani più famosi attivo anche nello sport

Flavio Briatore è uno dei personaggi più apprezzati e allo stesso tempo più discussi dell’imprenditoria italiana. Il patron del Billionaire, considerato un manager di altissimo livello, si è lanciato in diversi progetti ed incarichi durante la sua carriera. Anche nel settore sportivo.

Impossibile dimenticare il ruolo che Briatore ha avuto nella Formula 1 di diversi anni fa, quando ha ricoperto il ruolo di manager e team principal di scuderie quali Benetton e Renault. Una vera passione quella per i motori ad alto livello, tanto da aver avuto il merito di lanciare un certo Michael Schumacher nell’automobilismo che conta, quando lo scovò giovanissimo dalla Jordan.

Il futuro di Briatore è però ancora in ambito F1. Infatti da qualche tempo la Alpine ha annunciato il suo ingaggio all’interno della scuderia nelle vesti di Executive Advisor, un ruolo di supervisore a pieno delle strategie del gruppo Renault in F1. In questo senso l’imprenditore piemontese si occupa della scelta dei piloti, dello sviluppo dei giovani talenti e delle strategie future come consulente.

Briatore-Gregoraci, ritorno di fiamma? Tutta la verità

Altro ambito nel quale Flavio Briatore appare molto chiacchierato e sempre in prima linea è quello legato al gossip. Molte le storie d’amore avute dal manager di Verzuolo, ma quella più importante ha riguardato il matrimonio con la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, che destò un certo scalpore per l’ampia differenza di età tra i due.

La coppia si è separata ufficialmente nel 2017, ma recentemente le cronache di gossip hanno parlato di un riavvicinamento a sorpresa. Addirittura Briatore, secondo alcuni rumors riportati da ‘Oggi’, avrebbe avuto un ruolo determinante sulla fine della relazione tra la Gregoraci e il suo ultimo compagno Giulio Fratini.

Alle domande su un ritorno di fiamma, Briatore ha però chiarito: “Non vogliamo risposarci, anche se saremo sempre una famiglia” – facendo riferimento al rapporto stretto anche per la gestione del figlio Nathan Falco. La stessa Gregoraci ha confermato il tutto a ‘La Volta Buona’: “Tutti ci dicono che siamo belli, non accettano che ci siamo lasciati, ma noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da vent’anni. Lui è gelosissimo e nella vita reale ci punzecchiamo moltissimo, non ci siamo mai allontanati davvero”.

Rapporto che dunque va oltre il mero vincolo matrimoniale o la successiva separazione. Tra Briatore e Elisabetta resta affetto, amore e stima.