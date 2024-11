Furia totale alla Ferrari: stavolta hanno esagerato

All’interno del team Ferrari è scoppiato un pandemonio: stavolta è stato passato davvero il limite, i tifosi sono molto preoccupati

Il terzo e quarto posto conquistato dalla Ferrari nel Gran Premio di Las Vegas permettono alla scuderia di Maranello di accorciare ulteriormente il proprio divario nei confronti della McLaren in classifica Costruttori. Ora il team gestito al muretto da Andrea Stella ha solo 24 punti di vantaggio sul Cavallino rampante quando mancano due GP e una gara Sprint al termine della stagione.

Tuttavia in casa Ferrari c’è un po’ di rammarico perché la gara di Las Vegas avrebbe potuto portare anche qualche altro punto in più. La vittoria alla fine è andata a George Russell che ha preceduto il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Sainz e Leclerc hanno anche dato vita a una battaglia dopo il primo pit stop, con il sorpasso dello spagnolo che ha fatto scattare la rabbia del monegasco.

Come riportato anche da Sky Sport, infatti, la squadra aveva chiesto a Carlos Sainz di rispettare le posizioni. Cosa che però non è avvenuta: Sainz ha passato Leclerc ed è andato a prendersi il podio scatenando la rabbia del pilota di Monte Carlo. Nel team radio con il suo ingegnere, Bryan Bozzi, Leclerc ha espresso tutto il suo disappunto.

Furia totale Ferrari: scintille Leclerc-Sainz

“Sì, ho fatto il mio lavoro, ma questo mi frega per tutto il f****** tempo – ha tuonato il ferrarista – Tutto il c**** di tempo. Non è nemmeno bello, è solo essere rispettoso. E’ sempre la stessa cosa“. Bozzi ha cercato di tranquillizzarlo, dicendogli che aveva fatto la cosa giusta per la squadra, ma Leclerc è chiaramente inviperito per il comportamento di Sainz (e non è nemmeno la prima volta).

Dopo la gara Leclerc ha ribadito la sua posizione ai microfoni della stampa, sottolineando che si erano detti delle cose e non sono state rispettate. Il monegasco ha poi precisato che il risultato ottenuto dal team a Las Vegas è buono: non è la stessa cosa per lui, che punta ancora al secondo posto nella classifica piloti (in questo momento è a 21 punti da Norris).

“So che devo contare su di me, proverò a massimizzare tutto“, ha aggiunto Leclerc, lasciando intendere che in queste ultime due gare della stagione (che saranno anche le ultime due con Sainz compagno di squadra) non farà affidamento sul compagno di squadra. Lo spagnolo, dal canto suo, ha detto di non voler parlare di quanto accaduto davanti ai media e di volerne discutere direttamente con Leclerc. Infine un brevissimo commento di Vasseur: “Pensiamo alla prossima gara…”