Juventus, Cambiaso il tuttofare: “Se serve vado anche in porta. Infortunio? No, sto bene”

Domani alle 21 il calcio d’inizio di Aston Villa-Juventus: il centrocampista bianconero Andrea Cambiaso ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, a partire dall’analisi dell’avversario: “La Premier League è un campionato di livello altissimo, con giocatori fortissimi e quindi domani sarà una partita bellissima”.

Arrivi nelle migliori condizioni?

“Sì, sto benissimo, avevo preso una botta nel secondo tempo, ma dopo 5 minuti stavo subito bene”.

Hai giocato dappertutto in questa stagione: se ci fosse bisogno sei pronto anche a fare il 9?

“Anche il portiere se c’è bisogno. Come sempre dico, sono a disposizione dei compagni e del mister. Non penso che sarà una richiesta, ma in caso sono a disposizione (ride, n.d.r.)”.