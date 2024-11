Milan, Ibrahimovic: “La squadra deve trovare la concentrazione di Madrid”

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan ha parlato così, ai microfoni di Sky, prima della gara di Champions League contro lo Slovan Bratislava: “La squadra deve trovare la stessa concentrazione di Madrid e altre grandi prestazioni, ma ogni partita è importante se vuoi arrivare in alto per gli obiettivi che abbiamo. Abbiamo fatto un meeting e la squadra lo sa che deve farlo”

Ibrahimovic ha poi parlato così delle differenze con la gara contro la Juventus: “Oggi è totalmente diverso, sabato era una partita molto chiusa con un avversario che nn ti dava possibilità di fare gioco“.

Ibra ha poi chiuso così: “Siamo fiduciosi stiamo lavorando tutti i giorni. Vorremmo tutte le partite wow ma lavoriamo. Secondo me se parliamo di difesa è tutta la squadra che deve difendere, non solo i difensori. Per il mercato di gennaio tra una settimana Bennacer torna. Ci darà una mano con la sua qualità. Poi vediamo fino al mercato cosa succederà perché manca tanto, l’occhio lo diamo sempre e vedremo col mister se serve qualcosa“